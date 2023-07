Trotz vieler Angebote: Belloumou wechselt zum FC Bayern

Der FC Bayern hat Ines Belloumou unter Vertrag genommen. Der Meister der Frauen-Bundesliga hat sich im Werben um das Abwehr-Talent gegen andere Top-Klubs durchgesetzt.

Ines Belloumou wird künftig für den FC Bayern in der Frauen-Bundesliga spielen. Die Die 22-jährige Linksverteidigerin hat sich trotz mehrerer Angebote für den deutschen Meister entschieden und einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterzeichnet, wie der FCB am Freitag mitteilte.

"Obwohl Ines Angebote vieler Top-Klubs aus Europa und Amerika hatte, war für sie seit unserem ersten Gespräch klar, dass sie nur zum FC Bayern wechseln und Teil unseres Projekts werden wollte", erklärte Francisco De Sá Fardilha, Technischer Leiter Frauenfußball beim FCB. "Ines ist ein spannendes Talent. Trotz ihres jungen Alters hat sie schon bemerkenswerte Erfahrungen gesammelt. Sie war nicht zuletzt Teil der 'Pole France', einer Fußballakademie des französischen Verbandes, in die nur die besten Athletinnen des Landes aufgenommen werden."

Nun muss sich die französische U-23-Nationalspielerin, die vom französischen Erstligisten HSC Montpellier kommt und die Rückennummer 3 tragen wird, beim FC Bayern beweisen. "Wir denken, dass jetzt genau der richtige Moment für sie ist, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Und sie hat sicher noch viel Potenzial, sich weiter zu verbessern. Das wird sie in München schaffen, wenn sie täglich auf Weltklasse-Niveau trainieren kann", meinte De Sá Fardilha.

Technisch versierter Linksfuß

"Ich bin noch jung und möchte mich weiterentwickeln. Ich will Titel gewinnen, die Meisterschaft in der Bundesliga oder auch die Champions League. Mit dem Wechsel zum FC Bayern geht ein Traum in Erfüllung", sagte Belloumou: "Ich habe schon einige Erfahrungen sammeln können, will aber meine Fähigkeiten hier weiter ausbauen. Ich habe viel Energie und möchte immer gewinnen." Das unterstreicht auch De Sá Fardilha: "Sie hasst es, zu verlieren."

Die Münchnerinnen bekommen einen Linksfuß, "technisch sehr versiert. Sie hat gerne den Ball, ihr Spielverständnis und Spielaufbau passen perfekt zu unserem System. Sie ist eine aggressive Verteidigerin, gut im Pressingverhalten, erkennt sich anbietende Seitenverlagerungen."