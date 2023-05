Trotz Vertragsangebot: Unger hört beim VfV 06 Hildesheim auf

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga wollte der VfV 06 Hildesheim eigentlich weiter auf Markus Unger als Trainer setzen, doch der 41-Jährige habe sich über den Abstieg dermaßen enttäuscht gezeigt, dass er jetzt erstmal eine Pause brauche.

Der VfV 06 Hildesheim muss aus der Regionalliga Nord absteigen. Fast schon klar und gleichsam branchenüblich, dass jetzt auch ein Trainerwechsel ins Haus steht. Doch im Fall von Markus Unger sind die Dinge anders gelagert: Die Domstädter wollten eigentlich mit dem 41-Jährigen den Neuaufbau auf fünftklassigem Terrain angehen, doch Unger habe den Verantwortlichen mitgeteilt, dass der Abstieg für ihn eine so herbe persönliche Enttäuschung gewesen sei, dass er nach zweijähriger Amtszeit jetzt erstmal "mental und lokal" Abstand brauche. Am Samstag gegen Lohne soll Unger aber ein letztes Mal noch auf der Bank sitzen.

Kleiner Rückblick: Nach dem 6. Spieltag stand Hildesheim noch auf Platz zwei, doch mit der ersten Niederlage, dem 2:3 daheim gegen Jeddeloh II am 31. August, ging es bergab: Von den folgenden 18 Spielen konnte nur ein Einziges gewonnen werden. "Diese lange Negativserie nagt an mir, ich brauche jetzt diesen Schnitt", bekräftigt Unger in einer Meldung des VfV.

Präsident Michael Salge und der Vereinsvorsitzende Achim Balkhoff betonen in jener Meldung, dass das Verhältnis zwischen Unger und dem Klub immer intakt gewesen sei und schieben hinterher: "Er hat einiges zum Vorteil bewegen können und wir hätten ihm den Re-Start in der Oberliga auch zugetraut." Gleichzeitig kündigen beide an: "Wir sind natürlich nicht unvorbereitet und werden jetzt umgehend die notwendigen Gespräche führen, um zeitnah einen Nachfolger zu präsentieren."