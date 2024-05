Trotz Vertragsangebot: Keskin wird Viktoria Berlin verlassen

Nach gut zweijähriger Amtszeit werden sich die Wege von Semih Keskin und dem FC Viktoria 1889 Berlin trennen. Dem 35-Jährigen winkt bei einem anderen Klub der Regionalliga Nordost der Posten als Cheftrainer.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Startseite

Transfers

Die Entscheidung ist gefallen. Nordost-Regionalligist Viktoria Berlin wird nicht mit Trainer Semih Keskin in die neue Spielzeit gehen. Demnach soll sich Keskin, dem ein Angebot auf Verlängerung des Kontraktes vorlag, gegen eine Weiterbeschäftigung entschieden haben. Dessen Vertrag lief nach der Saison 2023/24 aus. Noch Anfang Mai betitelte der 35-Jährige den Verein aus dem Süden der Hauptstadt gegenüber dem kicker als "wichtigen Meilenstein" in seiner Karriere. Die sich über die vergangenen Wochen hingezogenen Gespräche kamen nun zum Abschluss - mit dem Ergebnis der Trennung.

Keskin, der bevorzugt im 4-2-3-1-System agieren lässt, war bereits seit 2017 im Verein. Bevor der Berliner zur Spielzeit 2022/23, nach dem Drittliga-Abstieg in der Vorsaison, die Regionalliga-Mannschaft der Himmelblauen übernahm, trainierte er schon die A-Junioren im Verein - kannte somit Struktur, Abläufe und Philosophie des Klubs. Nach Rang 12 in der Serie 2022/23 wurde Viktoria unter Keskin in der abgelaufenen Spielzeit überraschend Tabellendritter in der Regionalliga Nordost. Zudem holte der A-Lizenz-Inhaber mit dem Klub in der Saison 2023/24 den Berliner Landespokal, bezwang dabei im Endspiel NOFV-Nord-Oberligist und Titelverteidiger TuS Makkabi mit 3:0 und steht somit in der 1. Runde des DFB-Pokals. Wohin es Keskin zieht ist noch offen. Mögliche neue Stationen könnten nach kicker-Informationen Hertha BSC II, die VSG Altglienicke oder der Hallesche FC (alle Regionalliga Nordost) sein.

Für Viktoria-Geschäftsführer Rocco Teichmann (38), dessen Vereinbarung zum 30. Juni ausläuft, gilt es nun zusammen mit Sportdirektor Bernd Nehrig (37) einen Nachfolger für Keskin zu finden.