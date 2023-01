Trotz verpasster zweiter Durchgänge: Eisenbichler bleibt im DSV-Aufgebot

In der Gesamtwertung ist maximal noch Schadensbegrenzung möglich - dennoch wird Markus Eisenbichler bei der Vierschanzentournee auch in Österreich die Chance dazu bekommen.

Relativ gefasst wusste es Markus Eisenbichler einzuordnen, dass er nach dem ersten Springen in Oberstdorf auch beim zweiten Tournee-Event in Garmisch-Partenkirchen den zweiten Durchgang jeweils verpasst hatte. Was normalerweise deutlich unter dem Niveau des eigentlichen Top-Springers ist, muss aktuell als Realität betrachtet werden.

So stand der Gedanke im Raum, dass der 31-Jährige in Innsbruck und Bischofshofen möglicherweise gar nicht mehr zum DSV-Aufgebot zählen wird, um sich anderweitig für den Rest der Saison in Form zu bringen. Dem ist allerdings nicht so.

"Es ist ganz klar, dass Markus weiterfährt bis Bischofshofen und auch danach im Weltcup noch", äußerte sich Bundestrainer Stefan Horngacher am Montagmorgen deutlich: "Es gibt ein klares Ziel, das ist die WM in Planica." Eisenbichler sei grundsätzlich "nicht weit weg, macht im Training einen guten Eindruck", so Horngacher. "Im Skispringen kann es manchmal schnell gehen."