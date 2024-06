Trotz verpasstem Saisonziel: TVB Stuttgart spricht von "absoluter Weiterentwicklung"

Den zehnten Platz hatte sich der TVB Stuttgart vor der abgelaufenen Bundesliga-Saison als Ziel gesetzt. Diesen Rang haben die "Wild Boys" aber (wenn auch knapp) verpasst. Trotzdem spricht der TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt von einer "absoluten Weiterentwicklung".

Die Stuttgarter schließen die Bundesliga-Saison auf dem elften Tabellenplatz ab und erzielen damit das beste Ergebnis der Vereinshistorie. Zuvor war die beste Platzierung ein zwölfter Platz in der Corona-Abbruch-Saison 2019/20. Soweit so gut. Vor der Spielzeit hatte Geschäftsführer Jürgen Schweikardt aber selbst den zehnten Rang als Ziel ausgerufen.

"Es ist sehr ambitioniert, das wissen wir. Aber wir glauben auch dran, dass viele Mannschaften, die vor uns waren, auf ähnlichem Niveau waren wie wir", meinte Schweikardt damals. In der Saison 2022/23 hatte der TVB als Tabellen-15. das Saisonziel (zwölfter Platz) verpasst. "Wir wissen, dass wir eine deutliche Steigerung drauflegen müssen, um das Ziel zu erreichen. Wir wollen aber auch versuchen, an dem Ziel zu wachsen", sagte der Geschäftsführer. Im Sommer 2023 kam Kai Häfner als Königstransfer von der MT Melsungen.

Platz 10: TVB Stuttgart mit "ambitioniertem Saisonziel", Kai Häfner als "wichtiges Puzzleteil"

"An der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen": TVB Stuttgart will bis 2024 in die Top Ten der Handball-Bundesliga

Zum zweiten Mal in Folge das eigene Ziel verfehlt

Das Ziel verfehlten die Stuttgarter im engen Mittelfeld der Handball-Bundesliga um zwei Punkte. Der TBV Lemgo Lippe (28:40 Zähler) belegt diesen zehnten Platz. Der TVB (26:42) hat die gleiche Punkteanzahl wie die Rhein-Neckar Löwen und die HSG Wetzlar auf den Rängen zwölf und 13.

Abermals verfehlen die Schwaben also ihr eigenes Saisonziel, das Teil eines Zweijahresplans war und trotzdem zieht eben jener Schweikardt im Interview mit dem vereinseigenen Pressedienst ein positives Fazit: "Für mich ist es eine absolute Weiterentwicklung, da wir zum einen in dieser Saison für den Moment tabellarisch die Nummer eins in Baden-Württemberg sind. Zum anderen zeigen die Zuschauerzahlen und die Art unserer Events eine deutliche Weiterentwicklung unseres Vereins. Man muss beachten, dass wir erst seit Corona einen Regelspielbetrieb in der Porsche-Arena haben."

Zur Konkurrenz aus dem eigenen Bundesland: Frisch Auf Göppingen spielte eine enttäuschende Saison und hielt als Tabellen-15. nur knapp die Klasse, der HBW Balingen-Weilstetten stieg sang- und klanglos direkt wieder ab.

Schlechtestes Auswärtsteam der Liga

Beim TVB gibt es zwischen den Heim- und Auswärtsauftritten eine deutliche Diskrepanz. 22 der 26 Punkte haben die Stuttgarter zu Hause geholt, nur mickrige vier (!) in der Fremde. Dem Team von Trainer Michael Schweikardt gelang in der gesamten Saison nur ein einziger Auswärtssieg. Kein Team ist in dieser Hinsicht schlechter.

"Wir werden die Saison ausführlich analysieren und die Gründe dafür suchen, dass wir auswärts so selten unsere Leistungsfähigkeit haben abrufen können. Das bietet eine Möglichkeit, uns weiter zu verbessern und auswärts eben stärker zu werden. In der Porsche-Arena haben wir viele gute Spiele gemacht", so Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.