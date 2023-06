Trotz Verletzung: Leverkusen verlängert mit Siems

Bayer 04 Leverkusen will auch in Zukunft auf die Dienste von Caroline Siems setzen und hat den auslaufenden Vertrag mit der Abwehrspielerin verlängert.

Wie der Tabellenfünfte der vergangenen Saison am Donnerstag bekanntgab, wird Caroline Siems auch weiterhin im Bayer-Trikot verteidigen. Die 24-Jährige, die seit Anfang Februar dieses Jahres an Achillessehnenproblemen laboriert, hat ihr auslaufendes Arbeitspapier in Leverkusen verlängert. Über die neue Vertragslaufzeit der Außenverteidigerin machte der Verein keine Angaben.

"Wir freuen uns sehr, dass Caro Bayer 04 erhalten bleibt", erklärte Managerin Linda Schöttler. "Sie ist eine absolute Teamplayerin mit positiver Ausstrahlung und viel Ehrgeiz, die eine sportlich sehr gute Entwicklung genommen hat." Trotz der anhaltenden Verletzung, durch die Siems seit vier Monaten keine Spielpraxis mehr sammeln konnte, sei man von ihren sportlichen Qualitäten weiterhin "absolut überzeugt", stellte Schöttler klar.

Siems will sich mit Leverkusen im oberen Drittel der Liga etablieren

Siems begann ihre fußballerische Laufbahn in ihrer Heimat beim Nachwuchs von Viktoria Berlin, ehe sie im Sommer 2015 in die U 17 des 1. FFC Turbine Potsdam wechselte. Zwei Jahre später schaffte die damals 18-Jährige den Sprung in die erste Mannschaft des im Sommer 2023 abgestiegenen Bundesliga-Urgesteins und kam in den folgenden drei Saisons insgesamt 31-mal zum Einsatz. Im Sommer 2020 wagte Siems dann den Schritt ins Ausland und schloss sich dem damaligen englischen Aufsteiger Aston Villa an. Nach nur einem Jahr und wettbewerbsübergreifend 17 Einsätzen kehrte sie 2021 allerdings wieder nach Deutschland zurück und wechselte zur Werkself, wo sie bis heute 28 Partien absolvierte und dabei drei Tore erzielte. Nun sollen weitere folgen.

Die 24-Jährige blickt nach ihrer Verletzungspause hoffnungsvoll auf die im September beginnende Saison und fiebert ihrem Comeback angriffslustig entgegen: "Ich möchte mit meinen Qualitäten dazu beitragen, dass wir als Mannschaft mit großem Potenzial an die vorige Saison anknüpfen, um uns weiterhin im oberen Drittel der Liga zu etablieren." In ihren bisherigen zwei Jahren im Klub habe sie großartige Unterstützung erlebt, weshalb sie sich sicher sei, mit ihrer Vertragsverlängerung genau die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Die Bedingungen in Leverkusen seien optimal, um sich weiterzuentwickeln, ließ Siems wissen.