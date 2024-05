Trotz Verlängerung: Bleibt Stritzel in Liga 2?

Noch im März verlängerte Florian Stritzel seinen Vertrag beim SV Wehen Wiesbaden. Nach dem Abstieg der Hessen in die 3. Liga könnte die Zusammenarbeit mit dem 30-Jährigen dennoch in diesem Sommer enden. Zu gut scheinen die Leistungen des Keepers in der 2. Liga gewesen zu sein (unter anderem Rang eins der kicker-Rangliste im Winter), mit dem sich zusätzlich eine nicht irrelevante Ablöse für den Neubeginn in der Drittklassigkeit generieren lassen könnte.