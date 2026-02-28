Trotz "Verfolgerrolle": Kauczinski "überhaupt nicht zufrieden"

Durch den knappen 2:1-Auswärtsdreier in Hoffenheim bestätigt 1860 München seinen Aufwärtstrend und bleibt im Dunstkreis der Aufstiegränge. Der Platzverweis für Hoffenheims Erlein sorgt jedoch für Diskussionen.

Der TSV 1860 München kann nach dem knappen 2:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim II am Freitagabend weiter vom Aufstieg träumen. "Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein, mit der Spielweise aber nicht", gab sich Löwen-Trainer Markus Kauczinski bei MagentaSport im Nachgang der Partie trotzdem kritisch.

Dabei waren die Sechzger in den ersten Minuten hellwach und schockten die TSG-Reserve nach zwei Minuten. Aus dem Zentrum steckte Kevin Volland zum durchlaufenden Tim Danhof durch, der Übersicht bewies und in die Mitte auf David Philipp legte. Aus knapp fünf Metern hielt der Offensivspieler den Fuß hin und brachte die Gäste früh in Führung.

Kauczinszki-Kritik nach Löwen-Blitzstart

Doch die Löwen konnten das Niveau nicht aufrechterhalten, was Kauczinski ärgerte: "Wir haben mit dem ersten oder zweiten Angriff einen Blitzstart hingelegt. Das war stark gemacht, danach waren wir viel zu passiv, langsam und nicht aggressiv genug. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit und wir kassieren zu Recht den Ausgleich."

Die Hoffenheim-Junioren bestraften die Passivität der Münchner - und das mit einer schönen Ballstafette. Die Hausherren schnürten die Löwen tief in der eigenen Hälfte ein. Am rechten Strafraumeck kam Luca Erlein an den Ball, setzte den am Elfmeterpunkt freistehenden Florian Micheler in Szene, der eiskalt unten rechts zum 1:1 einschob.

Harter Platzverweis für Erlein

Kurz nach Wiederanpfiff sorgte eine Spielsituation für viel Aufregung: Nach einem Eckball gerieten Erlein und Philipp Maier aneinander. Der Münchner provozierte Erlein etwas und hielt ihn kurz am Trikot. Der 18-jährige Hoffenheimer drehte sich daraufhin um, schubste Maier, der zu Boden ging. Schiedsrichter Jonah Besong zückte Glatt Rot und stellte Erlein vom Platz - eine harte Entscheidung.

"Einer zieht, der andere schubst, man macht beides nicht. Da ist dann aber schon auch eine Dynamik drin", sagte Kauczinski über die knifflige Szene und führte auf der Pressekonferenz weiter aus: "Dann steht das Spiel unter dem Stern der Roten Karte und hat sich verändert. Wir haben es danach auch nicht souverän gespielt."

Eine knappe Viertelstunde später bewies Haugen nach einer zuvor vergebenen Großchance seine Kaltschnäuzigkeit: Aus der eigenen Hälfte steckte Volland mit einem perfekt getimten Steilpass auf den Norweger durch. Der Angreifer behielt vor TSG-Torwart Petersson die Ruhe und schob unten rechts ein.

TSG macht Löwen "das Leben schwer"

Danach brachten die Löwen die knappe Führung über die Zeit, hatten jedoch Probleme, gegen nur noch zehn Kraichgauer. "Eine gute Leistung der TSG Hoffenheim, die uns das Leben sehr schwer gemacht hat. Respekt dafür, auch in Unterzahl", lobte Kauczinski seinen Trainerkollegen Stefan Kleineheismann und dessen junge Elf.

Durch den dritten Sieg in Folge bleiben die Löwen weiter im Dunstkreis der Aufstiegsränge. "Wenn wir uns noch ein bisschen steigern, was wir auch müssen, und ein bisschen konstanter spielen, dann kann man auf jeden Fall in so einer Verfolgerrolle bleiben", sagte der 56-jährige Cheftrainer nach der Partie.

Trotz drei Punkten, ohne Glanz und Glamour, sah der TSV-Coach natürlich auch etwas positives in dem Arbeitssieg: "Wir haben selber nicht so Fußball gespielt, wie wir uns das vorstellen. Trotzdem gewinnen wir, was eine gute Mischung ist, zuvor die guten Spielen zu gewinnen und auch wenn du nicht so performst, zu gewinnen. Auch das ist für mich ein Fortschritt."

Die Siegesserie können die Löwen bereits am kommenden Dienstag gegen Erzgebirge Aue fortsetzen (19 Uhr, LIVE! bei kicker). Nicht mit von der Partie sein werden Maier und Blitz-Torschütze Philipp, die jeweils ihre 5. Gelbe Karte sahen.