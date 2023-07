Trotz Verbesserungspotenzials: St. Pauli gleich wieder in der Spur

Der FC St. Pauli machte zum Start der Saison 2023/24 dort weiter, wo er 2022/23 als mit Abstand bestes Team der Rückrunde aufgehört hatte. Der Sieg beim 1. FC Kaiserslautern am 1. Spieltag sorgte dabei auch für Erleichterung.

"Ich bin mit dem Resultat sehr zufrieden", meinte Fabian Hürzeler nach der Partie in Kaiserslautern bei "Sky". Der FCSP-Coach war trotz des in Sachen Punktausbeute optimalen Saisonstarts aber keineswegs wunschlos glücklich. "Von der Spielart können wir speziell in der ersten Hälfte einiges besser machen. Wir haben etwas gebraucht reinzukommen, waren da im Spielvortrag nicht ganz so konsequent, wie wir das in der Vorbereitung gemacht haben. Das wurde dann aber in der zweiten Hälfte besser."

Hürzeler lobt "Mentalität und Bereitschaft" seines Teams

Das 1:1 der Pfälzer machte den Plänen der Norddeutschen dann zunächst einen Strich durch die Rechnung. "Unglaublich, da denkst du, du hast im Griff, dann ist aber nach einem gewonnenen Zweikampf das ganze Stadion da und es geht in die andere Richtung. Es war ein hartes Stück Arbeit", resümierte Andreas Bornemann, der sich obendrein darüber freute, nach der starken Rückrunde 2022/23 nun auch gleich einen positiven Start 2023/24 geschafft zu haben. "Der Flow der Rückrunde ist natürlich ein wenig weg gewesen, man muss sich alles neu erarbeiten. Auch die Gegner sehen einen sicher ein wenig mehr als Favoriten. Wir haben gesagt, wir nehmen das an, aber ein bisschen Unsicherheit bleibt zum Start natürlich", so der erleichtert wirkende Geschäftsleiter Sport der Hamburger.

Hürzeler wiederum erfreute vor allem die Reaktion seiner Mannschaft auf den Gegentreffer. Denn nur sehr kurz drohte das Spiel in dieser Phase aus Sicht des FCSP zu kippen: "Hier so zu reagieren auswärts, spricht für Mentalität und Bereitschaft der Mannschaft", lobte der 30-Jährige.

Bornemann: "Verständigt, uns auf den Fußball zu konzentrieren"

Bornemann äußerte sich am Samstag auch noch einmal zu seiner Vertragsverlängerung bei den Norddeutschen, die am Freitag publik gemacht worden war. "Ich bin nun schon vier Jahre und wir sind darin übereingekommen, dass wir den Eindruck haben, vielleicht zu wenig aus den Möglichkeiten gemacht zu haben, die wir mit dem tollen Umfeld und tollen Stadion haben", erklärte Bornemann.

Ein Grund für die nicht ganz erfüllten eigenen Erwartungen sei gewesen, dass der Fokus im Verein in den letzten Jahren vielleicht manchmal zu sehr auf Dingen abseits der Mannschaft gelegen habe. "Wir haben uns verständigt, uns auf den Fußball zu konzentrieren. Unser Ziel ist die Etablierung in den Top-25 in Deutschland. Das haben wir zweimal mit Platz fünf geschafft. Wir wollen natürlich nächsten Schritt gehen, aber das wollen viele", spielte Bornemann zumindest indirekt auf einen möglichen Aufstieg in die Bundesliga an. "Wir haben eine gute Basis aufgebaut, haben ein gutes Team, einen guten Trainer, ein gutes Team um die Mannschaft herum. Darauf will ich aufbauen." Zumindest der Saisonauftakt dürfte die Ambitionen beim Kiezklub nicht kleiner werden lassen.

