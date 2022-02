Trotz Umsatzeinbrüchen: Gehälter und Beraterhonorare sinken kaum

DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen erwartet einen Umsatzeinbruch in Milliardenhöhe infolge der Pandemie, seriöse Zahlen werden aber erst die Bilanzen der Klubs darstellen, die im Herbst oder in manchen Fällen gar erst im Frühjahr 2023 vorliegen werden. Der kicker hat Einblick genommen in die Bilanzen der Klubs für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Hopfen erwartet einen Umsatzeinbruch in Höhe von etwa 1,3 Milliarden Euro infolge der Pandemie seit deren Ausbruch Anfang 2020 für den deutschen Profifußball. Das erklärte die neue DFL-Geschäftsführerin in einem Gastbeitrag im Handelsblatt vor einer Woche. Die detaillierten Zahlen der 36 Profiklubs für die Saison 2020/21 wird die DFL in vier Wochen mit der Veröffentlichung des "Finanzbericht 2022" präsentieren.

Über die laufende Saison 2021/22 lassen sich zwar Hochrechnungen anstellen, seriöse Zahlen werden aber erst die Bilanzen der Klubs darstellen. Deren Geschäftsberichte per 30. Juni werden erst im Herbst vorliegen. Bei einigen Vereinen, deren Geschäftsjahr am 31. Dezember endet, erst im Frühjahr 2023.

Umsatzverluste auf vielen Ebenen

Der kicker hat Einblick genommen in die Bilanzen der Klubs für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Umsatz der 36 Vereine liegt danach knapp über vier Milliarden Euro. In der Saison 2019/20 betrug der Gesamtumsatz 4,528 Milliarden Euro. In dieser Spielzeit musste der Spielbetrieb nach dem Ausbruch von COVID-19 zwischen Anfang März und Mitte Mai unterbrochen werden; der 34. Spieltag in der Bundesliga fand erst am 27. Juni statt, die 2. Liga beendete die Saison einen Tag später. Die letzte Saison vor Ausbruch der Pandemie hatte der deutsche Profifußball mit einem Rekordumsatz von 4,802 Milliarden Euro abgeschlossen (Saison 2018/19).

Unter dem Strich sind die Einnahmen der Liga in den vergangenen beiden Spielzeiten um 760 Millionen Euro gesunken. In der laufenden Saison dürfte sich der Umsatzverlust auf etwa 600 Millionen Euro belaufen. Zum einen bringt der seit dem 1. Juli 2021 gültige Vierjahresvertrag für die Vermarktung der nationalen Übertragungsrechte der Liga jährlich 66 Millionen Euro weniger, zum anderen sind die internationalen Vermarktungserlöse erheblich eingebrochen.

Und das bescheidene Abschneiden der Bundesliga in den drei europäischen Wettbewerben sorgt über niedrigere Zahlungen der UEFA für weitere Umsatzverluste, da in der Champions League nur noch Bayern München in der kommende Woche beginnenden K.-o.-Phase der Champions League mitwirkt.

Dass in der vergangenen Saison der Umsatz nochmals über vier Milliarden Euro liegt, hängt auch mit den hohen Medienerlösen aus dem bisherigen Fernsehvertrag zusammen. Im letzten Jahr dieser Vierjahresverträge kommt die höchste Summe zur Ausschüttung.

Keine Einbußen bei Honoraren für Spielerberater

Einer der berühmtesten Spielerberater: Mino Raiola. imago images/Independent Photo Agency

Entgegen vieler Darstellungen in den vergangenen zwei Jahren sind speziell in der Bundesliga Reduzierungen der Spielerkader, Gehälter und der Beraterhonorare erheblich niedriger ausgefallen. Die Gehaltskosten in der Bundesliga sind um etwa neun Prozent gesunken. In der 2. Bundesliga, die gegenüber der Bundesliga mit etwa 560 Millionen Euro in der vergangenen Saison extrem geringere Erlöse als die Bundesliga erzielt hat, sanken die Personalkosten dagegen um rund 20 Prozent.

Bei den Spielerberatern werden die Honorare unverändert mit vollen Händen ausgeworfen. Bereits im Mai 2021 hatte die DFL rund 230 Millionen Euro ausgewiesen, die nach Ausbruch der Pandemie im Jahr 2020 von den 36 Klubs gezahlt worden sind. Überhaupt nur vier Bundesligavereine registrierten in diesem Zeitraum höhere Einnahmen als die Gruppe der Berater!

KSC und Sandhausen besonders sparsam

Mit 634,8 Millionen Euro generierte Rekordmeister FC Bayern München in der vergangenen Saison erneut den höchsten Umsatz, gefolgt von Borussia Dortmund (358,6 Millionen). Mit 48,5 Millionen Euro erwirtschaftete Arminia Bielefeld unter den 18 Bundesligaklubs den mit Abstand niedrigsten Umsatz - umso beachtlicher ist der Klassenerhalt der Ostwestfalen in der Saison 2020/21.

In der 2. Bundesliga bestritten der Karlsruher SC (19 Millionen) und der SV Sandhausen (19,8 Millionen) die gesamte Saison mit Umsätzen von unter 20 Millionen Euro. Kurzum: für ein Jahresgehalt von Stars wie Robert Lewandowski oder Manuel Neuer.

