Trotz überragender Mittelham: Deutschland scheitert im WM-Viertelfinale

Die WM-Reise der deutschen Tischtennis-Damen endet im Viertelfinale und ohne Medaille. Am Donnerstag unterlagen sie Frankreich mit 2:3. Auch eine bestens aufgelegte Nina Mittelham - samt "Snake" - half nicht.

Bundestrainerin Tamara Boros hatte gegen die Französinnen dieselbe Aufstellung wie tags zuvor im Achtelfinale gegen Schweden (3:0) gewählt: Xiaona Shan, Nina Mittelham und Sabine Winter. Das Match wogte hin und her: Im ersten Einzel wehrte Penholder-Spielerin Shan bei 0:2-Satzrückstand gegen die Französin Jia Nan Yuan drei Matchbälle ab, um am Ende doch im fünften Satz zu verlieren. Harte Konter-Rallyes und wenig Spin machten das Spiel der beiden gebürtigen Chinesinnen aus. Mit ihren Schüssen in die Ecken sorgte Yuan immer wieder für direkte Punktgewinne.

Mit deutlich mehr Topspin-Duellen kam das folgende Match zwischen Nina Mittelham und Prithika Pavade daher. Erst im Entscheidungssatz setzte sich die deutsche Top-Spielerin nach teils spektakulären Ballwechseln durch - das 1:1.

Shan im entscheidenden Duell unterlegen

Im Anschluss spielte die 18 Jahre junge Charlotte Lutz bravourös für Frankreich auf und kochte die so erfahrene, 13 Jahre ältere Sabine Winter, immerhin aktuelle deutsche Meisterin, ab. Mittelham musste es also mit ihrem zweiten Einzel wieder umbiegen - gegen Yuan. Das gelang ihr mit einer starken Leistung - abgerundet von einer sogenannten "Snake" beim Stand von 2:1 Sätzen und 8:2 Punkten: aus der kurzen Vorhand neben dem Tisch bekam sie derart viel Sidespin in den Ball, dass dieser an der verdutzten Yuan vorbeischnellte.

Zwar vergab Mittelham danach noch fünf Matchbälle, brachte den 3:1-Sieg nach Sätzen allerdings nach Hause. Das entscheidende fünfte Einzel zwischen Shan und Pavade kippte schnell in französische Richtung, ein weiteres Comeback ließ vergebens auf sich warten.

Damit ist die WM in Busan für die deutschen Frauen beendet. Realistisch gesehen wäre im Falle des Weiterkommens ins Halbfinale gegen die übermächtigen Chinesinnen dort Endstation gewesen - diese Rolle wird nun Frankreich aller Voraussicht nach übernehmen.