Trotz Transfersperre: Köln verpflichtet Chabot

Der 1. FC Köln hat Jeff Chabot fest an den Verein gebunden. Eine Kaufoption aus der Vergangenheit macht den Deal trotz der verhängten Transfersperre für den FC möglich.

Schätzt den Zusammenhalt in Köln: Jeff Chabot. IMAGO/kolbert-press

Gute Nachrichten für den 1. FC Köln. Innenverteidiger Chabot wird fest verpflichtet und hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Doch wie ist das überhaupt möglich, denn die FIFA hat gegen den FC eine Transfersperre für die kommenden beiden Transferperioden ausgesprochen?

Chabot war seit Ende Januar 2022 von Sampdoria Genua ausgeliehen und darf verpflichtet werden, da er in der Wintertransferphase vor mehr als einem Jahr mit einer Kaufoption registriert worden war.

Der ehemalige U-Nationalspieler des DFB konnte sich in den vergangenen Wochen in den Vordergrund spielen, ist mittlerweile eine feste Größe in der Viererkette der Kölner und mauserte sich zum Abwehrchef der Geißböcke dank seines aggressiven Vorwärtsverteidigens und einer beeindruckenden Kopfballstärke.

Keller: "Chabot passt als Typ sehr gut in unsere Mannschaft"

"Jeff hat nach einer nicht ganz einfachen Anlaufphase eine starke Leistungsentwicklung gemacht - insbesondere seit der Winterpause. Mittlerweile ist er Stabilisator unseres Defensivverbundes und passt als Typ sehr gut in unsere Mannschaft", lobt Geschäftsführer Christian Keller. Der Abwehrspieler kam bis zum 15. Spieltag nur auf zwei Einsätze. Seit dem 16. Spieltag stand er stets in der Startformation von Coach Steffen Baumgart und hat keine Partie mehr verpasst.

Chabot hebt in der Pressemitteilung des Klubs vor allem den Teamgeist hervor: "Ich fühle mich sehr wohl hier und bin inzwischen beim FC und in Köln angekommen. Dabei spielt die Mannschaft eine große Rolle. Das habe ich in dieser Form noch nicht erlebt: Wie wir zusammen auf dem Platz stehen, aber auch der Zusammenhalt außerhalb - das gibt mir Selbstvertrauen."