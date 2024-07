Trotz torloser Saison: Florenz greift für Kean tief in die Tasche

Mit 24 Jahren wartet die dritte Serie-A-Station auf Moise Kean: Nur ein Jahr nach der kostspieligen Festverpflichtung reicht Juventus Turin den Stürmer an die AC Florenz weiter.

Der Kaderumbau bei Juventus Turin geht weiter. Wie am Dienstag offiziell wurde, reichen die Bianconeri ihren erst im vergangenen Sommer festverpflichteten Stürmer Moise Kean innerhalb der Liga weiter. Für den 15-maligen italienischen Nationalspieler (vier Tore) ist Florenz nach Hellas Verona und Juventus die dritte Station in der Serie A.

Bei der Viola unterzeichnete Kean nach erfolgreich absolviertem Medizincheck einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2029. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist der Transfer Florenz eine Sockelablöse von rund 13 Millionen Euro wert, zu denen Bonuszahlungen - wohl in Höhe von bis zu fünf Millionen Euro - hinzukommen könnten.

In insgesamt 114 Serie-A-Spielen erzielte Kean 22 Tore und bereitete drei weitere vor. Wegen Verletzungsproblemen kam der Angreifer in der vergangenen Saison, in der er im Winter bei Atletico Madrid durch den Medizincheck gefallen sein soll, nur auf 19 Serie-A-Einsätze sowie einen in der Coppa Italia - ein Tor war ihm in der Saison 2023/24 allerdings nicht vergönnt.

Bestwert in der Ligue 1

Juventus hatte den seit 2011 in der eigenen Jugend ausgebildeten Stürmer im Sommer 2019 für fast 30 Millionen Euro an Everton verkauft, um ihn im vergangenen Sommer für 30 Millionen Euro fest zurückzuholen. Um zumindest noch einen Teil der im Jahr 2023 gezahlten Ablöse zu generieren, war Juve bei Kean (Vertrag bis 2025) gesprächsbereit. Und die Viola schlug zu.

Nach Florenz kommt Kean als dreimaliger italienischer Meister, zweimaliger Coppa-Italia-Champion sowie französischer Pokalsieger. In der Saison 2020/21 hatte Everton, für das Kean 32 Premier-League-Spiele (zwei Tore, zwei Assists) machte, an Paris Saint-Germain verliehen. Die 13 Tore in 26 Ligue-1-Spielen sind bis dato sein Bestwert in einer einzelnen Saison.

In Florenz wird Kean die Marke brechen wollen, hat unter anderem mit Lucas Beltran allerdings ordentlich Konkurrenz um einen Platz in der Sturmspitze.