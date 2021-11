Trotz tobender Heimkulisse: Italien verliert gegen Kroatien

Vor einer frenetischen Heimkulisse haben die italienischen Tennis-Herren mit Top-Ten-Spieler Jannik Sinner den Halbfinaleinzug beim Davis Cup verpasst. Kroatien zieht als erstes Team in die Runde der letzten Vier ein.

Der 20 Jahre alte Weltranglisten-10. drehte zwar am Montag in Turin sein Einzel gegen den früheren US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien und gewann 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Anschließend verlor Sinner aber gemeinsam mit Fabio Fognini das entscheidende Doppel gegen die Olympiasieger Nikola Mektic und Mate Pavic 3:6, 4:6.

Zum Auftakt hatte der Italiener Lorenzo Sonego überraschend gegen den Weltranglisten-279. Borna Gojo 6:7 (2:7), 6:2, 2:6 den Kürzeren gezogen.

Kroatien zum Finale nach Madrid - Gegner Serbien oder Kasachstan

Kroatien reist damit zum Halbfinale nach Madrid und trifft bei dem Nationen-Wettbewerb auf Serbien mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic oder Kasachstan. Die beiden Teams spielen in einem weiteren Viertelfinale am Mittwoch gegeneinander.

Die Italiener mussten auf den Wimbledon-Sieger Matteo Berrettini verzichten, der sich zuvor bei den ATP Finals ebenfalls in Turin in seinem Auftaktspiel gegen den Hamburger Alexander Zverev an der Bauchmuskulatur verletzt hatte.

DTB-Team am Dienstag gegen Großbritannien

Ohne ihren Spitzenspieler Zverev, der sich gegen eine Teilnahme am Davis Cup entschieden hat, erreichten die deutschen Tennis-Herren das Viertelfinale. Am Dienstag (16 Uhr/Innsbruck) spielen sie gegen Großbritannien um den Einzug ins Halbfinale.