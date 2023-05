Trotz Titel: Das Aus für Kahn und Salihamidzic ist logisch

Mit der Schale und mit einer neuen Führung beendet der FC Bayern diese Bundesliga-Saison. Nichtsdestotrotz haben die Münchner schon Konsequenzen gezogen. Aus nachvollziehbaren Gründen.

Dass nach dieser kuriosen Saison, in der der FC Bayern nie zur Ruhe kam, doch noch der elfte Meistertitel in Folge eingetütet wurde, zeigt die Schwäche der Konkurrenz. Nicht aber die Stärke der Bayern, die mit nur 71 Punkten an der Tabellenspitze landeten.

Und das hat Konsequenzen in München. Der Aufsichtsrat um Herbert Hainer, dem Präsidenten und Vorsitzenden dieses Gremiums, hat gehandelt und sich sowohl von Oliver Kahn als auch von Hasan Salihamidzic getrennt. Es ist die logische Folge einer Fehlentwicklung, die bereits vor mehr als einem Jahr begann und nun nach einer sportlich durchwachsenen Saison ein Ende finden soll.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der dieses Duo geholt hatte, korrigiert damit seine Wahl von einst.

Es braucht größere Investitionen

Mit Jan-Christian Dreesen will der FC Bayern neu starten und zurückkehren zu alten Werten. Allein aus diesem Grund ist die Entscheidung, Dreesen zu installieren, absolut nachvollziehbar. Der über ein Jahrzehnt tätige Finanzvorstand kennt den Klub bestens, hat mit seinem Wirtschaftsdenken einen großen Beitrag zu den Erfolgen geleistet. Die Mitarbeiter an der Säbener Straße schätzen ihn, er hat zudem in der abgelaufenen Dekade ein höchst vertrauensvolles Verhältnis zu Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge aufgebaut. Auf deren Rat er in seiner neuen Aufgabe sicherlich zurückgreifen wird.

Auf den 55-Jährigen wartet jedoch ein großes Stück Arbeit. Im Verbund muss nun aufgearbeitet werden, worin die Kernprobleme bei den Münchnern liegen. Sicherlich wird der Kader beleuchtet, dem es abgesehen von Kapitän Manuel Neuer und dessen Vize Thomas Müller an Führungsspielern mangelt; auch an Profis, die sich hundertprozentig mit dem Verein identifizieren.

Gut möglich, dass es in der anstehenden Transferperiode zu mehr Veränderungen kommen wird als ursprünglich gedacht. Mit Trainer Thomas Tuchel, der nicht zur Debatte steht, hat der FC Bayern einen starken Mann, der sich verstärkt in die Kaderplanung einbringen wird. Er hat volle Rückendeckung, wird von Hoeneß und Rummenigge sehr geschätzt.

Für den FC Bayern geht es nach dieser Saison, die geprägt war von hausgemachten Problemen, einzig darum, wieder zur Ruhe zu finden. Dafür braucht es größere Investitionen in der anstehenden Transferperiode und schonungslose Gespräche.