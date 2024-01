Trotz Tiefschlag gegen Halle: Preetz stärkt Schommers

Nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen den Halleschen FC hallten vereinzelte "Schommers raus"-Rufe durch das Duisburger Stadion. Geschäftsführer Michael Preetz stärkt den Coach.

Das richtungsweisende Duell gegen Halle ist verlorengegangen. Unmittelbar nach dem 2:3 gegen den HFC, der damit als Tabellen-16. auf acht Punkte enteilt ist, regierte der blanke Frust beim MSV Duisburg. "Das ist einfach scheiße und so werden wir auch keine Punkte holen", ärgerte sich Marvin Knoll bei "MagentaSport" über das Abwehrverhalten seiner Mannschaft. Die Situation sei "sehr bitter".

Auch Cheftrainer Boris Schommers gab sich wegen des Ergebnisses, aber auch wegen des Spielverlaufs - die Zebras waren zweimal in Führung gegangen, um dann in Unterzahl noch zwei Tore zu kassieren - enttäuscht: "Heute fühlt sich das sehr, sehr brutal an."

Der Coach war es auch, der bei manchen Fans im Anschluss im Fokus der Kritik stand. Einzelne "Schommers raus"-Rufe und natürlich die prekäre Tabellensituation verlangten nach einer Positionierung der Verantwortlichen. Und die fiel unterschiedlich aus. "Das müssen wir jetzt nach dem Spiel erst mal alles sacken lassen und da müssen auch andere mitreden. Das ist jetzt sicherlich nicht mein Thema", wird Präsident Ingo Wald von "Reviersport" ausweichend in Bezug auf die Trainer-Frage zitiert. "Wir haben ein Spiel, das wir gewinnen konnten und mussten, leichtfertig hergeschenkt. Das müssen wir erst mal verarbeiten."

Preetz positioniert sich deutlicher pro Schommers

Deutlicher pro Schommers positionierte sich der erst vor wenigen Tagen installierte Geschäftsführer Michael Preetz: "Wir haben als Mannschaft kämpferisch und spielerisch überzeugt und uns durch individuelle Fehler selbst geschwächt. Das ist nicht am Trainer festzumachen."

Der Druck auf Schommers bleibt jedoch hoch - und mit Ulm, Regensburg und Verl hat der MSV nun keine leichten Aufgaben vor sich. Was da Mut macht, ist womöglich die Leistung bis zum Platzverweis für Joshua Bitter, den allerdings auch Schommers nicht anzweifelte ("Ist Rot"). "Ich glaube, dass wir gerade in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft sind", betonte der 45-Jährige. Doch auch er weiß, worauf es ankommt - wie Knoll: "Klar können wir sagen: Die erste Halbzeit war gut. Aber in der Situation, in der wir uns befinden, brauchen wir Punkte."