Trotz Startelf am Sonntag: Darum ist Kölns Martel nicht bei der U 21

Am Sonntag stand Deutschlands U-21-Kapitän Eric Martel beim 0:3 in Leverkusen in der Kölner Startelf. Für die DFB-Auswahl wurde der Sechser diesmal aber nicht nominiert. Die Hintergründe.

Stand beim Derby in Leverkusen von Beginn an auf dem Feld: Eric Martel. IMAGO/Revierfoto

Nachdem Eric Martel zuletzt dreimal im Kader wegen Achillessehnenbeschwerden gefehlt hatte, setzte Kölns Trainer Steffen Baumgart am Sonntag im rheinischen Derby wieder von Anfang an auf seinen Abräumer auf der Sechserposition. 75 Minuten verrichtete der 21-Jährige dort seinen Dienst, konnte den 0:3-Rückstand zusammen mit seinen Kollegen aber nicht verhindern und machte dann aus taktischen Gründen Platz für Stürmer Steffen Tigges.

Bei der U-21-Auswahl des DFB, die er seit dem Jahrgangswechsel im September anführt, fehlt Martel aber aktuell, wurde erst gar nicht nominiert. Wie passt das zusammen? "Eric hat bei unserem Spiel im Kosovo im September Probleme an der Achillessehne bekommen, es kam zu einer Reizung, weswegen er zwei Wochen in der Reha war. Ich habe mit ihm selbst und auch mit Steffen Baumgart telefoniert und die Absprache war, dass es sehr schwer wird, dass Eric am Wochenende überhaupt spielen kann. Man ist davon ausgegangen, dass er erst zur Länderspielpause so langsam einsteigt", berichtete DFB-Coach Antonio Di Salvo am Montag vom Ablauf in dieser Personalie.

Di Salvo: "Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn Köln ein paar Punkte mehr gehabt hätte."

Martel habe vergangene Woche in Köln aber dann doch schon Mittwoch und Donnerstag trainiert. "Dann ging alles schneller, als wir alle gedacht haben, sodass er dann auch Sonntag auf dem Platz stand", so Di Salvo weiter, der nach der Partie am Sonntag nochmals mit Martel telefonierte: "Ich denke, dass die Situation in Köln so ist, dass man möglicherweise jetzt schneller auf Eric zugegriffen hat. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn Köln ein paar Punkte mehr gehabt hätte."

Austausch mit Baumgart: "Eric braucht noch Zeit."

Di Salvo tauschte sich am Montag dann auch erneut mit Baumgart persönlich aus, den er aus gemeinsamer Spielerzeit bei Hansa Rostock kennt und der wegen einer Trainertagung auch in Frankfurt weilte. Beide kamen zu diesem Fazit: "Eric braucht noch Zeit, er spürt den Fuß noch, die Reizung ist noch nicht ganz raus. Deswegen macht es auch Sinn, dass Eric weiter schaut, das in den Griff zu bekommen."

Wer am Freitag in Bulgarien die U-21-Kapitänsbinde tragen wird, hat Di Salvo noch nicht entschieden. Der 44-Jährige möchte erst noch mit "drei, vier Spielern, die ich dafür im Kopf habe", Gespräche führen.