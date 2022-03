Trotz starker Leistung: Ulm unterliegt Spitzenreiter Gran Canaria

Für ratiopharm Ulm hat es im Eurocup trotz einer starken Leistung nicht gereicht: Gegen Spitzenreiter Gran Canaria musste sich der Basketball-Bundesligist knapp geschlagen geben.

Umkämpftes Duell: Gran Canarias Andrew Albicy gegen Ulms Per Günther (r.) IMAGO/Nordphoto

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulmhat trotz einer couragierten Leistung im Eurocup seine vierte Niederlage nacheinander kassiert. Am Dienstagabend verlor die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic gegen den Tabellenführer der Gruppe B Gran Canaria mit 93:94 (44:48). Die Ulmer bleiben in der Eurocup-Vorrundengruppe B auf dem siebten Platz. Die ersten acht der zehn Mannschaften der Gruppe erreichen das Achtelfinale, für Ulm stehen noch drei Spiele aus.

Zugic dreht auf - Ulm kann Momentum nicht nutzen

Nach Anlaufschwierigkeiten in der Verteidigung fanden die Ulmer durch einen 16:4-Lauf ins Spiel, dank zehn Dreiern in der ersten Hälfte lagen sie zeitweise mit acht Zählern Differenz vorne. Doch die Gäste aus gingen dank ihrer Größenvorteile mit einer Vier-Punkte-Führung in die Kabine.

Nach der Pause blieben die Schwaben stets in Schlagdistanz, vor allem dank des 18-jährigen Fedor Zugic (22 Punkte). Mitte des Schlussabschnitts holten sich die Ulmer durch einen 8:0-Lauf das Momentum. In einer spannenden Schlussphase gelang Gran Canaria 19 Sekunden vor Schluss der Siegtreffer.