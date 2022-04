Trotz Spanien: In dieser Gruppe ist das Weiterkommen Pflicht

Die deutsche Nationalelf wurden am Freitag Spanien, Japan und der Play-off-Sieger zwischen Costa Rica und Neuseeland in Gruppe E zugelost. In dieser Konstellation ist das Weiterkommen für die DFB-Elf Pflicht - Angstgegner hin oder her. Ein Kommentar von kicker-Chefreporter Oliver Hartmann.

Könnte sich bei der WM für das 0:6 seines Vorgängers revanchieren: Hansi Flick. IMAGO/Team 2