Trotz "Sommerwetter" in Sölden: "Rennen nicht in Gefahr"

Weniger als drei Wochen vor dem alpinen Weltcup-Auftakt in Sölden stellt sich angesichts der Temperaturen die Frage, ob die Riesentorläufe tatsächlich über die Bühne gehen können. Für Rennleiter Rainer Gstrein ist die Antwort klar.

Weder das Wetter noch der Blick auf die über 3.000 Meter hoch gelegene Gletscherpiste lassen einen derzeit an Wintersport in Sölden denken. Dort, wo am 28. und 29. Oktober (Damen und Herren) der alpine Ski-Weltcup beginnen soll, sind aktuell noch vornehmlich Geröll und nackter Fels zu sehen.

Zudem zeigten Video-Aufnahmen von Greenpeace jüngst Sanierungsarbeiten mit Baggern im Gletschergebiet. ARD-Experte Felix Neureuther bezeichnete die Bilder aus Sölden gegenüber "BR24Sport" als "Katastrophe für den Skisport - vor allem für die Glaubwürdigkeit".

Kein Umdenken seitens der FIS

Bis zu den beiden Auftaktrennen wird aus dem seit April deponierten Schnee noch eine rund 1,2 Kilometer lange Piste zusammengeschoben werden. Ein weißes Band - mehr nicht. Dem Image des Sports wird diese Szenerie ganz sicher nicht zuträglich sein. Doch bisher gibt es seitens des Internationalen Ski- und Snowboardverbandes FIS kein Umdenken, den Weltcup-Auftakt ein paar Wochen nach hinten zu verschieben.

Training "da oben" derzeit nicht denkbar

Und so kämpfen sie in Sölden um die Austragung des Openings. Rennleiter Rainer Gstrein versprach zehn Tage vor der für 19. Oktober angesetzten FIS-Schneekontrolle gegenüber "oe24": "Wir haben alles vorbereitet, es wird eine weltcupwürdige Piste geben." Die Rennen seien "nicht in Gefahr". Beim Drumherum ist der ehemalige ÖSV-Coach allerdings weniger optimistisch: "An ein Training der Ski-Teams da oben ist derzeit nicht zu denken."

Laut Wetterprognose soll es nächstes Wochenende immerhin abkühlen. Gstrein versicherte: "Der Schnee aus dem Depot reicht aus, um eine fahrbare Piste zu präparieren. Wenn wir noch zwei, drei kalte Nächte bekommen, um die Piste zu beschneien, ist alles angerichtet."

Luitz: "Es steht leider immer im Vordergrund"

Ein fader Beigeschmack wird dennoch bleiben, das meinte auch Stefan Luitz im Podcast "Pizza und Pommes": "Bei Sölden war es schon immer ein Wettlauf gegen die Zeit, dass man das noch irgendwie hinkriegt. Es ist über die Jahre immer schwieriger geworden. Und es steht leider immer im Vordergrund."

