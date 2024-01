Trotz Sieg gegen Cottbus: Erfurt sucht noch Verstärkung für die Abwehr

Mit dem Sieg gegen Energie Cottbus hat Rot-Weiß Erfurt sofort ein Ausrufezeichen gesetzt. Doch die personelle Situation in der Defensive sorgt bei Trainer Fabian Gerber für Sorgenfalten, weswegen die Thüringer wohl mindestens einmal nachlegen werden.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Am Montag haben die Spieler einen freien Tag. Für Fabian Gerber könnte es dagegen zum Wochenstart noch einmal turbulent zugehen. "Wir wollen uns in der Abwehr mit einem neuen Spieler verstärken. Vielleicht werden es auch zwei Neue", sagte der Trainer des Nordost-Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt kurz vor dem Ende der Transferperiode.

In der Defensive sieht er Handlungsbedarf, nachdem Ben-Luca Moritz (Kreuzbandriss) und Robbie Felßberg (Wadenbeinbruch) noch ausfallen und mit Sidny Lopes Cabral in der Winterpause ein weiterer Defensivmann an Drittligist Viktoria Köln verkauft wurde.

Abgänge erwartet Gerber aus heutiger Sicht keine mehr, obwohl zuletzt andere Vereine an Offensivmann Caniggia Elva Interesse gehabt haben sollen. Neben Cabral hatten zuvor schon Samuel Biek (zu Miami FC) und Maximilian Pronichev den Regionalligisten verlassen. Der Mittelfeldmann erlebte bei der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte einen ganz bitteren Nachmittag. Beim 0:2 seiner neuen Cottbuser Mannschaft im Auswärtsspiel beim FC Rot-Weiß wurde der 26-Jährige zur Halbzeit ausgewechselt, was die Erfurter Zuschauer mit Hohn und Spott quittierten. Pronichev konnte - wie in den sechs Monaten beim FC Rot-Weiß - keine Akzente setzen oder gar Torgefahr ausstrahlen.

Ich muss meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment machen. Über 90 Minuten so aufzutreten, das war eine sehr souveräne Leistung. Fabian Gerber, Trainer des FC Rot-Weiß Erfurt

Erfurts Trainer dagegen war froh, dass seiner Mannschaft der Start ins neue Jahr auf diese eindrucksvolle Art geglückt ist. Nach der nur 19 Tage dauernden Vorbereitung mit lediglich einem Testspiel war von Anlaufschwierigkeiten nichts zu spüren. "Ich muss meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment machen. Über 90 Minuten so aufzutreten, das war eine sehr souveräne Leistung", sagte Gerber nach dem nie gefährdeten Heimsieg.

Bemerkenswert war der Auftritt auch angesichts der umformierten Abwehr. Mit dem nach der fünften Gelben Karte gesperrten Lucas Zeller war ein weiterer Leistungsträger ausgerechnet gegen Titelaspirant Energie Cottbus ausgefallen. So stand mit Innenverteidiger Kwabe Schulz nur noch ein etatmäßiger Verteidiger in der Defensivreihe. "Die Jungs hinten haben trotzdem alles wegverteidigt", sagte Gerber.

Auch wenn er keinen Spieler hervorheben wollte, stach Til Schwarz noch heraus. Der 24-Jährige, einst im Rot-Weiß-Nachwuchs groß geworden und eines der wenigen Eigengewächse im Kader, überzeugte auf der für ihn ungewohnten Position des Innenverteidigers. "Ich habe das zu 90 Prozent in der Jugend gespielt. So groß war die Umstellung deshalb nicht, zumal wir ja auch im Training oft verschieben", sagte Schwarz.