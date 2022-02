Trotz Sieg: Düsseldorf hätte sich laut Thioune "noch mehr belohnen müssen"

Gegen Erzgebirge Aue gewann die Fortuna aus Düsseldorf das zweite Spiel in Folge und holte damit auch den zweiten Sieg im zweiten Spiel unter Neu-Trainer Daniel Thioune. Im Großen und Ganzen war der Coach nach der Partie zufrieden.

"Wir hätten uns mehr belohnen müssen" und "in den letzten Aktionen hätte ich mir mehr Ruhe am Ball gewünscht" klingt nicht gerade nach einem gelungenen Auftritt der eigenen Mannschaft, doch allgemein war Daniel Thioune zufrieden mit dem Sieg gegen Aue (3:1). "Es ist schön, wenn man als Trainer sieht, dass die Mannschaft vom ersten Moment an da ist", so der 47-Jährige. Gegen die Sachsen war seine Elf dominant, ging früh in Führung und feierte den zweiten Sieg in Folge.

Sonderlob an Hennings und Narey

Besonders daran beteiligt waren Khaled Narey, der zwei Tore vorbereitete und unermüdlich die rechts Außenseite beackerte, und Doppelpacker Rouwen Hennings. Das sah auch ihr Trainer so: "Ein Sonderlob von mir an Rouwen Hennings, der Daniel Ginczek den Elfmeter und somit sein Tor überlassen hat, und an Khaled Narey."

Ginczek feierte sein Tor-Debüt im Dress der Fortunen und bedankte sich im Nachhinein auch noch selbst bei seinem Sturmpartner: "An dieser Stelle muss ich ein Dankeschön an Rouwen loswerden, denn er ist eigentlich der Elfmeterschütze". Als Stürmer wolle man, wenn man irgendwo hinkommt, immer so schnell wie möglich das erste Tor schießen, so der Ex-Wolfsburger. "Da fällt immer etwas Druck ab. Es gibt nichts Schöneres, als Tore zu schießen - und dann auch noch in einem so richtungsweisenden Spiel."

Die Fortunen klettern mit dem zweiten Sieg in Folge auf Rang 13 und verlassen den Relegationsplatz wieder. Aue dagegen hat jetzt die Rote Laterne inne und wartet seit neun Partien (ein Punkt) auf einen Sieg.