Trotz schwerer Knieverletzung: VfB verlängert mit Sankoh

In dieser Saison wird Mohamed Sankoh (18) nicht mehr zum Einsatz kommen. Der VfB Stuttgart hat den Vertrag des Stürmers nun trotzdem vorzeitig verlängert.

Langfristig an den VfB Stuttgart gebunden: Mohamed Sankoh (re.). imago images/Sportfoto Rudel

Nur wenige Sekunden stand Sankoh am ersten Spieltag beim 5:1 gegen Fürth auf dem Platz, da war seine Bundesliga-Saison schon wieder vorbei. Bei einem Zusammenprall mit Kleeblatt-Keeper Sascha Burchert verdrehte sich der junge Stürmer schwer das Knie, zog sich eine Schädigung des Kapselbandapparates im linken Kniegelenk zu - Ausfallzeit neun bis zwölf Monate.

Der VfB Stuttgart hat dem 18 Jahre alten Niederländer in dessen Leidenszeit nun das deutliche Signal zugesendet, langfristig mit ihm zu planen: Wie der Verein am Donnerstagmittag bekanntgab, wurde der Vertrag mit Sankoh vorzeitig bis 2026 verlängert.

"Noch ein langer Weg" bis zum Comeback

"Mo Sankoh bringt alle Eigenschaften und Voraussetzungen mit, um dauerhaft den Sprung in den Profibereich zu schaffen und sich zu einem Top-Angreifer zu entwickeln", wird Sportdirektor Sven Mislintat in der Vereinsmitteilung zitiert. "Mo hat sich auch von der schweren Verletzung nicht aus der Bahn werfen lassen und arbeitet unermüdlich an seiner Rückkehr. Bis dahin ist es noch ein langer Weg, auf dem Mo unsere volle Unterstützung und alle Zeit der Welt erhält."

Sankoh war 2020 aus der Jugend von Stoke City nach Stuttgart gewechselt und absolvierte im April sein erstes Bundesligaspiel beim 0:2 in Leipzig. Nach einer guten Sommervorbereitung durfte sich der Youngster Chancen auf mehr Einsatzzeiten bei den Profis ausrechnen, erzielte beim Sieg im DFB-Pokal sein erstes Tor für die erste Mannschaft. Dann folgte der fatale Zusammenprall.