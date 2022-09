Trotz Schwächephase und Grenzen: Elversbergs Lauf hält an

Die SV Elversberg bleibt in der 3. Liga das Maß aller Dinge, auch der Hallesche FC konnte den Lauf des Aufsteigers nicht stoppen. Obwohl die Saarländer mit Problemen zu kämpfen hatten.

3:1 hieß es am Ende in Halle, der siebte Dreier aus neun Spielen, nur im prestigeträchtigen Saarland-Derby gegen Saarbrücken (0:2) ging die SVE bislang leer aus. Der Lohn: Platz eins. Allerdings lief in Halle nicht alles rund.

"Wir hatten eine gute Anfangsphase, dann geschwächelt", fasste Horst Steffen die erste Halbzeit zusammen, nachdem sein Team früh durch Torjäger Luca Schnellbacher in Führung gegangen war, aber ebenso schnell den Ausgleich kassiert hatte. Der Trainer machte dafür auch die lange Anreise von zehn Stunden verantwortlich, "da kommst du nicht ganz so aus dem Quark". Aber, so fügte Steffen bei "MagentaSport" an, "das müssen wir trotzdem besser machen".

Hat sein Team dann auch in Durchgang zwei, obwohl Schnellbacher noch vor der Pause verletzt raus musste. "In Halbzeit zwei waren wir dann konzentrierter und genauer." Und effektiv. Jannik Rochelt und Manuel Feil sorgten für die Treffer zwei und drei und damit für einen weiteren Sieg.

"Es war ein hartes Spiel für uns und wir mussten viel verteidigen", meinte Steffen, sein Team zeigte sich aber über weite Strecken äußerst stabil und abgezockt. Das sah auch HFC-Coach André Meyer so, sein Team "habe gegen die aktuell stärkste Mannschaft der 3. Liga verloren". Und Halle habe "heute einfach brutal die Grenzen aufgezeigt bekommen". Ein großes Lob für Elversberg, den Tabellenführer aus dem Saarland.