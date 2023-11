Trotz "schrecklichem" Tiebreak: Djokovic nimmt Viertelfinal-Hürde Rune

Wie schon in der Runde zuvor hat Novak Djokovic auch gegen Holger Rune einen Satz abgegeben und mächtig kämpfen müssen. In einem knappen Viertelfinale siegte der Serbe gegen den Titelverteidiger 7:5, 6:7, 6:4.

Holger Rune wird seinen Überraschungserfolg in Paris aus dem Vorjahr nicht wiederholen können. Der Däne, der seit Kurzem von Boris Becker trainiert wird, unterlag Novak Djokovic in einem hochklassigen Masters-Viertelfinale 5:7, 7:6 (7:3), 4:6. Dabei wehrte Rune im zweiten Satz beim Stand von 4:5 und 30:40 sogar einen Matchball ab und erzwang so den Entscheidungssatz.

Insgesamt entschied der Weltranglisten-Erste Djokovic 97 Ballwechsel für sich, Rune wiederum 92. Nur ein Zeichen, wie knapp es auf dem Court zuging. Der Serbe sprach hinterher von einem "schrecklichen" Tiebreak im zweiten Satz: "wohl mein schlechtester in diesem Jahr".

Zverev profitiert von Djokovics Sieg

Tatsächlich agierte Rune gerade in dieser Phase des Matches aber auch auf höchstem Niveau. "Er spielt viel besser in den letzten Wochen, seitdem er mit Boris arbeitet", sagte Djokovic anerkennend.

Im Halbfinale des stark besetzten Masters-Turniers trifft der 36-Jährige nun auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Andrey Rublev und Alex de Minaur. Grigor Dimitrov und Stefanos Tsitsipas begegnen sich im anderen Halbfinale.

Mit seinem Sieg über Rune sorgte Djokovic auch nebenbei dafür, dass der in Paris schon ausgeschiedene Alexander Zverev sich für die ATP Finals in Turin qualifizierte.