Trotz schneller Antwort: Offenbach holt nur einen Punkt in Walldorf

Bevor am 28. Spieltag der Regionalliga Südwest samstags das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer SSV Ulm 1846 und dem FC 08 Homburg steigt, hätte am Freitag Kickers Offenbach bei Astoria Walldorf den Druck erhöhen können. Das gelang mit dem 1:1 nur sehr sporadisch.

Garcia gleicht für Offenbach aus

Nur zwei Punkte aus den zurückliegenden drei Spielen haben für reichlich Ernüchterung bei Kickers Offenbach gesorgt. Am Freitag bei Astoria Walldorf bot sich jedoch die Chance, zumindest kurzfristig auf zwei Punkte an Platz eins heranzukommen. Doch in der 9. Minute ging der Gastgeber zunächst in Führung: Nach schnellem Konter schickte Carl mit einem Steilpass Antlitz, der einnetzte. Doch quasi im Gegenzug bediente Bozic den durchstartenden Garcia, der ausglich. Idjakovic verhinderte in der 12. Minute mit einer Glanztat gegen Feigenspan die OFC-Führung, danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Ab der 58. Minute stand Engl im Offenbacher Tor, da Richter nach einem Astoria-Eckball unglücklich auf dem Boden aufschlug und sich dabei verletzte. Seinem Gegenüber Idjakovic war es in mehreren Szenen zu verdanken, dass Walldorf nicht in Rückstand geriet. Danach agierten die Hessen oftmals zu überhastet und hatten zudem Pech, dass ein Freistoß von Garcia in der 81. Minute an den Pfosten klatschte. In den letzten Minuten ging es hin und her, beide Teams schnupperten am Sieg. Doch es blieb beim Schnuppern und damit beim Unentschieden. Für Offenbach wohl zu wenig im Titelrennen.

Spitzenspiel in Ulm

Am Samstag dürfte das Sechs-Punkte-Spiel zwischen Spitzenreiter SSV Ulm 1846 und dem FC 08 Homburg viele Fans elektrisieren. Ulm kann den Dritten aus dem Saarland bei einem Spiel mehr in der Hinterhand auf sieben Punkte distanzieren, doch sollte Homburg gewinnen, wären beide Teams nur noch einen Zähler voneinander entfernt. Der FCH könnte auch daraus Mut schöpfen, dass die lange Zeit enteilt schienenden Spatzen nur einen Punkt aus ihren vergangenen drei Spielen eingefahren haben. "Wir wollen uns weiter oben festbeißen. Es ist unser großes Ziel, dieses schwere Auswärtsspiel zu gewinnen“, sagt Trainer Timo Wenzel. Und der Vorsitzende Hans Gassert ergänzt: "Wenn es auch zwischenzeitlich immer wieder Rückschläge bei uns gab, sind wir nun oben richtig gut dabei. Das trifft allerdings auch noch auf etliche weitere Mannschaften zu. Ich glaube, am Samstag drücken uns sämtliche vorne platzierten Teams die Daumen. Wir werden alles versuchen, um in Ulm zu gewinnen und den Titelkampf noch einmal richtig spannend zu machen."

Für Spannung sorgt auch der TSV Steinbach Haiger, der am Samstag sogar Tabellenführer werden kann. Doch auch den Mannen von Trainer Pascal Bieler ist die Leichtigkeit abhanden gekommen, zumindest gingen die Hessen nur aus einem ihrer letzten vier Punktspiele als Sieger vom Platz. Damit es gegen die TSG Balingen besser wird, muss Bieler vor allem an der Chancenauswertung schrauben, die beim 0:0 in Aalen zuletzt arg zu wünschen übrig ließ. Doch da die TSG sich selbst noch Resthoffnungen auf Platz eins ausrechnen darf, wird das Samstagsspiel ein harter Prüfstein für den TSV.

Die U 23 der TSG Hoffenheim hat wie ihre Mitkonkurrenten eine Lizenz für die 3. Liga beantragt und schickt sich an, diese Formalie auch sportlich zu unterstreichen. Die Kraichgauer Talente gehen mit drei Siegen am Stück in das Match gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, die zuletzt einen emotionalen 3:1-Erfolg gegen Offenbach feiern durfte.

Mehr zur REgionalliga Südwest Startseite

Tabelle

Tabellenrechner

Richtig gut in Form ist der FSV Frankfurt, der bei Eintracht Trier seinen sechsten Sieg aus den dann vergangenen sieben Spielen feiern möchte. Trainer Tim Görner macht für den Erfolg einige Faktoren verantwortlich: "Wir haben einen super Teamspirit, einen extremen Zusammenhalt. Das hat sich im Winter noch mal gefestigt. In Sachen Fitness haben wir auch zugelegt, wenn man sieht, wie viele Spiele wir hintenraus noch drehen. Zudem haben wir spielerisch große Fortschritte gemacht." So würde Trier auch gerne über sich reden, immerhin konnte die Mannschaft von Mark Zimmermann beim 4:3 in Koblenz die Negativspirale von 17 sieglosen Liga-Partien durchbrechen.

Triers Tabellennachbarn Wormatia Worms und FC Rot-Weiß Koblenz treffen am Samstag im direkten Duell aufeinander. Während Worms nur drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat, braucht Rot-Weiß bei 13 Zählern Hypothek nicht nur schleunigst einen Sieg, sondern auf den restlichen Saisonverlauf gemünzt ein bahnbrechendes Fußballwunder.

Auch der SGV Freiberg muss bei vier Punkten Vorsprung auf Platz 16 noch nach unten blicken und tritt nun beim gesicherten Bahlinger SC an.

Kassel beim kriselnden VfB-Nachwuchs

Der Spieltag wird am Sonntag mit dem Gastspiel des KSV Hessen Kassel bei der U 21 des VfB Stuttgart abgerundet. Die Zweitvertretung des VfB konnte aus den vergangenen fünf Begegnungen nur zwei Punkte mitnehmen, hat aber mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Ganz anders Kassel, das der Hessenliga tief ins Auge blickt, sich dank sieben Punkten aus drei Partien aber eine gute Ausgangsposition erspielt hat.