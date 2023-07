Trotz Satzverlust: Alcaraz kämpft sich ins Achtelfinale von Wimbledon

Carlos Alcaraz hat in Wimbledon nach hartem Kampf das Achtelfinale erreicht. Auch Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas stehen in der Runde der letzten 16.

Der spanische Weltranglisten-Erste Alcaraz gewann am Samstag in London gegen den Chilenen Nicolas Jarry mit 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5 und steht damit beim Rasen-Klassiker wie im Vorjahr in der Runde der letzten 16. Alcaraz, der im Vorfeld von Wimbledon das Turnier in Queens gewonnen hatte und neben Novak Djokovic der Topfavorit auf den Titel ist, verwandelte nach 3:56 Stunden seinen ersten Matchball, hatte im Verlauf der Partie aber extrem viel Mühe.

Im insgesamt 70 Minuten lang umkämpften vierten Satz sah es zunächst danach aus, als müsste Alcaraz gar in den Entscheidungsdurchgang. Jarry konnte seinen Vorsprung nach einem frühen Break aber nicht halten und musste stattdessen zweimal seinen Aufschlag abgeben. Zunächst lies er Alcaraz bis auf 4:3 herrankommen, zum 5:6 verlor der an Nummer 25 gesetzte Chilene dann zum zweiten Mal seinen Aufschlag und beendete das Match wenig später mit einem Rückhandfehler.

Alcaraz könnte jetzt im Achtelfinale am Montag auf Alexander Zverev treffen. Der Tennis-Olympiasieger bestreitet in Wimbledon am Abend noch seine Drittrunden-Partie gegen den Italiener Matteo Berrettini, der erst vor zwei Jahren im Endspiel an Djokovic scheiterte.

Auch Tsitsipas und Medvedev weiter

Wie Alcaraz stehen auch Stefanos Tsitsipas und Daniiel Medvedev im Achtelfinale beim prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt. Der Grieche Tsitsipas gewann gegen Laslo Djere aus Serbien mit 6:4, 7:6 (7:5), 6:4 und trifft jetzt auf Christopher Eubanks aus den USA.

Medvedev besiegte den Ungarn Marton Fucsovics mit 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 und überstand beim Rasen-Klassiker damit zum zweiten Mal in seiner Karriere die dritte Runde. Sein nächster Gegner ist der Tscheche Jiri Lehecka, der 6:2, 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:2 gegen den an Nummer 16 gesetzten Amerikaner Tommy Paul gewann.