Trotz Saison-Aus: Gute Nachrichten von Widmer

Der 1. FSV Mainz 05 hat noch die Chance auf Europa, muss dieses Ziel aber ohne Kapitän Silvan Widmer angehen. Vom Schweizer gab es am Freitag aber auch gute Nachrichten.

Beim 0:3 in Wolfsburg war der Rechtsverteidiger nach einem Zweikampf mit VfL-Spieler Josuha Guilavogui aus dem Gleichgewicht geraten und mit dem linken Sprunggelenk stark umgeknickt. Rasch stellte sich heraus, dass es sich um eine Kapselbandverletzung im Sprunggelenk handelte. Die Rheinhessen teilten daraufhin mit, dass "die Verletzung konservativ behandelt" werden würde.

Dennoch steht eine Operation beim 30-Jährigen, wie Widmer selbst unmittelbar vor dem Heimspiel gegen Schalke 04 ankündigte. "Es geht mir viel besser", sagte Widmer bei DAZN und verriet: "Ich werde eine schon länger geplante Operation vorziehen, deswegen wird man mich in dieser Saison nicht mehr sehen. In der nächsten Saison dann in alter Frische."

Anschließend verriet der Mainzer Kapitän aber auch, dass er seinen ursprünglich bis 2024 datierten Vertrag bei den 05ern vorzeitig verlängert hat. "Mein Vertrag läuft 2026 aus, ich habe den nämlich heute verlängert." Die Fans feierten diese Meldung anschließend mit Widmer-Widmer-Rufen.

Lob von Trainer und Sportdirektor

"Silvan hat von Tag eins bewiesen, dass er sowohl fußballerisch als auch menschlich hervorragend in diesen Verein passt", lobte FSV-Trainer Bo Svensson den Rechtsverteidiger: "Welchen positiven Einfluss er hat, kann man auch daran ablesen, dass er nach nur einem Jahr bei uns Kapitän geworden ist."

"Als wir Silvan vor zwei Jahren zu uns holten, haben wir uns alle genau diese Entwicklung erhofft: Er hat sich sofort super ins Team eingefunden, sich in die Stammelf gespielt und mit seinen starken Leistungen, aber auch mit seinem tollen Charakter schnell zum Führungsspieler etabliert", ergänzte Sportdirektor Martin Schmidt.

2021 wechselte der Schweizer Nationalspieler vom FC Basel nach Mainz und etablierte sich auf Anhieb. Mittlerweile stehen 64 Spiele und sechs Tore für ihn beim FSV zu Buche, in der laufenden Saison stand er 26-mal in der Bundesliga auf dem Platz (siebenmal ein- und neunmal ausgewechselt). Dabei gelangen ihm zwei Tore, sein kicker-Notenschnitt beträgt 3,65. Dazu kommen noch zwei Pokaleinsätze.