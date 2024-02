Trotz Rücktritt: Warum steht Hendrik Pekeler im Kader der Handball-Nationalmannschaft?

Erst vor wenigen Wochen wurde Hendrik Pekeler offiziell aus der Nationalmannschaft verabschiedet. Jetzt steht der Kreisläufer des THW Kiel doch wieder im Kader für die Olympia-Qualifikation. Was steckt dahinter?

Es sei ihm immer eine Ehre gewesen, sagte Hendrik Pekeler Anfang Januar, als er unter dem Applaus der Fans aus der Nationalmannschaft verabschiedet wurde. "Es war Stolz. Ich bin froh, dass ich heute diese Verabschiedung bekommen habe", meinte der Kreisläufer des THW Kiel mit Blumen in der Hand.

Am 6. Januar war das, im Rahmen des Testspiels der deutschen Mannschaft gegen Portugal. Gemeinsam mit seinen Kindern drehte der 32-Jährige noch eine Ehrenrunde auf der Platte in seiner Kieler Halle. Dann war Schluss. Könnte man meinen.

Denn am Dienstagnachmittag tauchte Pekeler plötzlich wieder im erweiterten Kader für die Olympia-Qualifikation der DHB-Auswahl auf. Wenn Deutschland Mitte März gegen Kroatien, Österreich und Algerien um ein Ticket für die Sommerspiele in Paris kämpft, könnte Bundestrainer Alfred Gislason Pekeler also doch wieder nominieren. Nicht wenige Fans dürfte das verwundern.

Hintertür offen gelassen

Pekeler allerdings hat sich immer ein Hintertürchen offen gelassen. Sollten Schlüsselspieler auf seiner Position ausfallen, wäre er bereit für ein Comeback. Beispiel: Würde sich etwa Kapitän Johannes Golla kurzfristig beide Beine brechen, könnte Gislason auf Pekeler zurückgreifen. So ist die Abstimmung zwischen den beiden.

"Falls Golla und zwei weitere Kreisläufer kaputtgehen in der Olympiavorbereitung, wird er uns aus alter Verbundenheit helfen", hatte Gislason erklärt. Der Isländer hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er Pekeler mehrfach zu überreden versucht hat.

Auch Weinhold überraschend dabei

Immerhin hat er es geschafft, diese kleine Hintertür offenzuhalten. Gleiches gilt für Pekelers Kieler Teamkollegen Steffen Weinhold, der ebenfalls überraschend auf der 35er-Liste steht. Weinhold hatte seine Karriere im Nationalteam 2021 eigentlich beendet - aber auch hier schaffte Gislason es wohl, seinen ehemaligen Schützling zumindest zu einem möglichen Notfall-Comeback zu überreden.