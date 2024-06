Trotz Rücktritt: HSV-Torhüter steht für Notfälle parat

Eigentlich hat Jens Vortmann seine Karriere nun endgültig beendet. Doch der Keeper des HSV Hamburg kann sich zumindest für eine gewisse Zeit ein Comeback vorstellen. Zudem zieht er Bilanz und muss über einen Fakt grinsen.

Im Alter von 36 Jahren hat Jens Vortmann seine Karriere beendet. Der Keeper stand am vergangenen Sonntag (2. Juni) für den HSV Hamburg zum vorerst letzten Mal zwischen den Pfosten. "Ich habe mich jetzt dazu entschieden, meine Karriere nach der Saison endgültig zu beenden", schilderte er nach der Partie beim HBW Balingen-Weilstetten.

Eine Hintertür hat sich der Torwart allerdings offen gehalten. "Falls irgendeiner mal für vier bis sechs oder acht Wochen Hilfe braucht, lässt sich darüber sprechen", erklärte er, wenngleich er ergänzte, dass seine Karriere als Voll-Profi "definitiv vorbei" ist.

"Zu viele Insolvenzen miterlebt": Vortmann zieht Bilanz

Sein vorerst letztes Spiel verlief allerdings alles andere als rund. Mit 30:37 verlor sein Team beim Tabellenletzten und er selbst war mit zwei Paraden kein starker Rückhalt für seine Vorderleute.

"Rein sportlich gesehen war das heute sehr, sehr wenig, was wir insgesamt als Mannschaft geleistet haben", bilanzierte er. Dennoch meinte er auch: "Eine gesamte Saison oder in meinem Fall meine gesamte Karriere macht man nicht an einem Spiel fest. Von daher kann ich schweren Herzens damit auch leben." Trost spendet ihm dabei sein letztes Heimspiel im HSV-Dress. Für ihn war es ein "ein tolles Spiel und eine schöne Verabschiedung".

Darüber hinaus zog er ein Fazit über seine Karriere, im Rahmen derer er für sieben verschiedene Vereine gespielt hat. "Ich bin insgesamt sehr zufrieden. Vielleicht habe ich ein paar zu viele Insolvenzen (in Dormagen 2011 und Hamburg 2016, Anm. d. Red.) mitgemacht", sagte er mit einem Lächeln und fügte hinzu, "aber insgesamt bin sehr, sehr zufrieden mit allem, was ich so erlebt habe."