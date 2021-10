Trotz Restsorgen um Ducksch: "Weit davon entfernt, dass dann alles zusammenbricht"

Am Dienstag noch hatte Marvin Ducksch aufgrund von Rückenproblemen das Werder-Training abgebrochen. Zwar stand der Angreifer am Donnerstag und Freitag wieder auf dem Platz - doch hinter einem Einsatz in Darmstadt steht weiterhin ein letztes Fragezeichen. Mit einem Ausfall würde den Bremern ihr bester Torschütze wegbrechen.

Eigentlich klangen die Worte von Markus Anfang recht optimistisch. Marvin Ducksch habe sich in den zurückliegenden beiden Trainingseinheiten "normal bewegt" und im Nachgang hatte der Trainer des SV Werder Bremen bis zum Freitagmittag auch noch nichts davon gehört, "dass er größere Probleme hat". Doch ebenfalls erwähnte Anfang, dass der 27-Jährige "noch immer etwas am Rücken spürt". Eine endgültige Prognose, ob der Stürmer beim Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Darmstadt - wie in dieser Saison bislang immer - zur Startelf gehören wird, sagte der Coach, "kann ich schlecht abgeben".

Ein Ausfall wöge jedenfalls schwer. Mit vier Treffern und zwei Assists in fünf Spielen ist Ducksch der gefährlichste Akteur im Bremer Kader. Neun Tore erzielte Werder insgesamt, seitdem der Angreifer Ende August von Ligakonkurrent Hannover 96 verpflichtet wurde - eine gewisse Abhängigkeit lässt sich also schwer leugnen. Anfang will dieses Thema jedoch nicht zu hoch hängen: "Wir müssen da ein bisschen aufpassen. Marvin hat sicherlich seinen Anteil, er hat auch die Tore gemacht", konstatierte der Trainer, "aber man muss auch sehen, dass die anderen Spieler auf dem Feld ihn gut in Position gebracht haben."

Die Frage bei einem möglichen Ducksch-Verzicht würde jedoch lauten, wer diese Zuspiele stattdessen verwerten soll. Werder verschafft sich zwar generell viele Chancen, doch Bremens andere Offensivspieler wie Niclas Füllkrug, Eren Dinkci oder Romano Schmid sind zumindest bislang in dieser Saison noch nicht als Torschützen in Erscheinung getreten. Trotzdem sei Anfang "weit davon entfernt" daraus zu schlussfolgern, "dass wenn Marvin nicht spielen kann, dann alles zusammenbricht".

"Die anderen dürfen auch gerne eine gewisse Torgefahr ausstrahlen"

Und doch würde sich der 47-Jährige wünschen, "wenn andere Spieler ihre Quote hochschrauben würden", allein, um schwerer ausrechenbar zu sein. "Ich glaube schon, dass wir genügend Qualität in unseren Reihen haben, um das hinzubekommen." Als positionsgetreuer Ducksch-Ersatz käme wohl Füllkrug in Frage, der sich erst jüngst als Verlierer der aktuellen Situation in Bremen geäußert hatte.

Anfang fand diese Aussagen übertrieben, der 28-Jährige sei fester Bestandteil der Mannschaft. "Er kann uns sicherlich auch helfen vorne, logischerweise - das hat er in der Vergangenheit schon gezeigt." Doch generell, findet der Coach, dass sich Werder nicht zu abhängig von seinen Stürmern machen sollte: "Die anderen dürfen auch gerne eine gewisse Torgefahr ausstrahlen."