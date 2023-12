Trotz Resthoffnung: Ein Neuanfang rückt in Balingen immer näher

Während vieles nach einem Abstieg bei der TSG Balingen aussieht, glaubt Kapitän Matthias Schmitz noch an das Wunder. Denn "die Mannschaft lebt" trotz öffentlich geführter Trainerdebatte. Derweil kursiert ein prominenter Name als neuer Coach bei der TSG.

Es riecht nach Abschied am Rande der Schwäbischen Alb, nach einem Neuanfang in der Oberliga Baden-Württemberg. Denn in den anstehenden 14 Spielen nach der Winterpause müssten die Amateurfußballer der TSG Balingen fast genauso viele Punkte aufholen (bis zu 13), wie sie in den bisherigen 20 Partien überhaupt erst einfahren konnten (14). "Natürlich haben wir uns alle mehr erhofft. Und natürlich gehen viele Leute wohl davon aus, dass wir absteigen werden", sagt Matthias Schmitz, Kapitän des Tabellen-16. der Regionalliga Südwest, welcher die Hälfte seiner bisherigen Spiele verloren hat. "In der Mannschaft schauen wir aber nicht mehr auf die Tabelle, sondern nur noch auf uns."

Schmerzhafte Abgänge gepaart mit fehlendem Glück

Und was sieht und hört der 30-jährige Balinger, wenn er unter seine arg gebeutelten Teamkollegen geht? "Eine Mannschaft, die lebt. Jungs, die noch nicht aufgegeben haben und weiterhin alles geben werden, um das Unmögliche noch möglich zu machen."

Aber auch ein Team, das nach der besten Saison der Vereinsgeschichte geradezu eingebrochen ist und im Falle eines Abstiegs ziemlich sicher den ein oder anderen Leistungsträger verlieren würde. "Wir würden bei einem Abstieg nicht alle, aber die meisten halten können", vermutet auch Schmitz. Den Leistungsabfall begründet der Innenverteidiger mit den Abgängen von Laurin Curda (zum SC Paderborn) und Jonas Fritschi (in die USA) sowie mit einem unglücklichen Saisonstart, in dessen Rahmen man einige Spiele verlor oder unentschieden spielte, "die wir genauso gut hätten gewinnen können", so Schmitz. "Wir hatten auch selten Glück."

Ferner eine Mannschaft, die nach der Freistellung von Martin Braun Mitte November noch ohne neuen Trainer dasteht und eine Vereinsführung, die parallel interne Differenzen zu klären hatte. Dies, als Eigengewächs Lukas Foelsch (36) auch öffentlich die Braun-Nachfolge beanspruchte, der Verein sich aber interimsweise für U-23-Coach Denis Epstein (37) entschied und nun eine externe Lösung präferiert. Foelsch, der nahezu seine gesamte sportliche Karriere bei der TSG verbrachte, trat daraufhin von seiner Co-Trainer-Rolle zurück und liebäugelte mit einem Wechsel zum FC Holzhausen (Oberliga Baden-Württemberg). Doch dieser scheint sich mittlerweile zerschlagen zu haben, da dort der bisherige Interimstrainer Karsten Maier weitermacht.

Kommt Gehrmann?

Die Trainerdiskussion beeinflusse die Mannschaft nicht wirklich, erklärt nun Schmitz. "Wir müssen uns immer zuerst an die eigene Nase fassen", so der Kapitän, der die Enttäuschung seines Mitspielers Lukas Foelsch zwar verstehen, einer externen Lösung auf der Trainerbank aber einiges abgewinnen kann. "Ein solcher Trainer ist unvoreingenommen und jeder Spieler muss sich dann neu beweisen. Das bringt frischen Wind rein und uns hoffentlich weiter."

Die Balinger Verantwortlichen um Manager Jonathan Annel vermeiden derweil konsequent jede öffentliche Wasserstandsmeldung. Dennoch scheint eine Lösung nah. Zumindest bemerkte Annel, dass eine Trainerentscheidung vor Weihnachten "nicht ausgeschlossen sei". Zuletzt war der aus Sigmaringen stammende Ramon Gehrmann als Braun- respektive Epstein-Nachfolger gehandelt worden. Ob der frühere Trainer der Stuttgarter Kickers und vom SGV Freiberg aber bereit wäre, mit einem Amateurverein wie der TSG Balingen einen Neuanfang in der Oberliga zu starten? "Wir lassen uns überraschen", antwortet Schmitz.