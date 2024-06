Trotz Remis: TuS Ferndorf feiert Aufstieg in die zweite Liga

Zwei Jahre nach dem Abstieg in die dritte Liga kehrt der TuS Ferndorf ins deutsche Unterhaus zurück. Nach dem deutlichen 32:23-Hinspielerfolg über den MTV Braunschweig reicht den Ferndorfern im Finalrückspiel ein 27:27 (11:14) für das Ticket in die zweite Liga.

"Das Rückspiel war an Dramatik kaum zu überbieten. Lange Zeit lag der TuS Ferndorf zurück, teilweise deutlich! Doch der Kampfgeist überzeugte und so war es am Ende ein Unentschieden", schrieb der TuS Ferndorf am Abend nach dem Rückspiel gegen den MTV Braunschweig auf Facebook.

Mit einem deutlichen 32:23-Hinspielerfolg hatten die Ferndorfer bereits alle Weichen Richtung zweite Liga. Dass neun Tore allerdings keine unüberwindbare Hypothek sind, hat der THW Kiel in dieser Saison allerdings auch schon eindrucksvoll bewiesen. Auch die zahlreichen TuS-Fans mussten in ausverkaufter Halle besonders in den ersten fünfzehn Minuten bangen.

Braunschweig mit Traumstart

Der MTV Braunschweig erwischte einen furiosen Start und war bereits nach sechs Minuten mit 6:2 in Führung. Auch eine Auszeit von TuS-Trainer Ceven Klatt konnte nicht verhindern, dass der MTV Braunschweig weiter davonzog. Nach elf Minuten stand ein 10:4 auf der Anzeigetafel. In der Gesamtabrechnung betrug der Vorsprung der Ferndorfer nun also nur noch plus drei.

Bis zur 24. Minute (13:7) konnte Braunschweig diese Führung halten. Dann begannen die Hausherren mit einer Aufholjagd und waren bis zur Halbzeit immerhin auf drei Tore herangekommen. Beim 14:11 aus MTV-Sicht wurden die Seiten gewechselt.

MTV läuft die Zeit davon

Nach der Pause konnte der TuS Ferndorf zunächst auf zwei Tore verkürzen, dann zog Braunschweig erneut auf vier Tore davon (16:12, 34.). Bis zur 45. Minute konnten die Gäste diesen Vorsprung halten (21:17). In der 53. Minute gelang Josip Eres erstmals der Anschlusstreffer zum 22:23. In der Gesamtabrechnung fehlten den Braunschweigern nun wieder acht Tore, die Zeit spielte für den TuS Ferndorf.

Zwei Minuten vor dem Abpfiff konnte Daniel Hideg erstmals an diesem Abend ausgleichen (26:26). Doch ob Sieg oder Niederlage: Der TuS Ferndorf stand schon jetzt als erster Aufsteiger fest. Am Ende steht ein 27:27-Remis auf der Anzeigetafel und der TuS Ferndorf feiert nach zwei Jahren Abstinenz die Rückkehr in die zweite Liga.

» Aufstiegsrunde dritte Liga Männer: Ein Überblick

Der zweite Aufsteiger wird am heutigen Sonntagnachmittag (16. Juni, 17 Uhr) zwischen der HSG Konstanz und dem HC Eintracht Hildesheim ermittelt. Das Hinspiel konnte Hildesheim mit 38:35 für sich entscheiden.