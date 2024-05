Trotz Regen: 3.000 Fans bei EM-Trainingsstart des ÖFB-Teams

Run auf Windischgarsten: Marco Arnautovic und Co. schrieben nach den ersten Trainingseinheiten eifrig Autogramme.

Die widrigen äußeren Umstände haben dem Fan-Interesse am EM-Trainingsauftakt der österreichischen Nationalmannschaft keinen Abbruch getan. Rund 3.000 Zuschauer kamen am Donnerstag nach Windischgarsten, um dem öffentlichen Training der ÖFB-Auswahl beizuwohnen - trotz strömenden Regens. Mit Ausnahme von Marcel Sabitzer, der am Samstag mit Dortmund das Champions-League-Finale bestreitet, übten alle 28 verbliebenen Spieler etwa eine Stunde auf dem Platz.

Danach schrieben die Kicker ungeachtet der nasskalten Witterung geduldig Autogramme und posierten für Selfies. Marko Arnautovic, Konrad Laimer und Michael Gregoritsch schafften es erst eine knappe Stunde nach Trainingsende zum Umziehen. Noch länger wurde Teamchef Ralf Rangnick von den Fans in Beschlag genommen.

Die ÖFB-Truppe war bereits tags zuvor in Windischgarsten zusammengekommen. Nach diversen Werbeaufnahmen in Liezen stand am Mittwoch noch ein Mannschaftsabend bei den ÖFB-Köchen Fritz und Tamino Grampelhuber beim Steegwirt in Bad Goisern auf dem Programm. Dort hatte man sich schon im Vorjahr auf die EM-Quali eingeschworen.

Trainingsgast am Donnerstag war auch Ralph Krueger. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Wiener Austria, zuvor unter anderem beim Premier-League-Club Southampton und als NHL-Coach engagiert, hielt vor der Mannschaft einen Motivationsvortrag, er wird auch vor dem ersten EURO-Match im ÖFB-Camp in Berlin erwartet.

