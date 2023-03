Trotz Rasenheizung: Werder gegen Eintracht fällt aus

Das einzige Samstagsspiel der Frauen-Bundesliga an diesem Wochenende findet nicht statt. Der Rasen in Bremen ist unbespielbar.

Weil Duisburg am vergangenen Wochenende Potsdam schlug, reichte der Sieg von Werder Bremen unter der Woche gegen Turbine nicht, um sich von den Abstiegsplätzen zu verabschieden. Um das zu schaffen, hätten die Grün-Weißen am kommenden 14. Spieltag gegen den Tabellendritten aus Frankfurt mindestens ein Remis holen müssen.

Dieses Vorhaben verschiebt sich nun aber. Der DFB teilte am Freitagmittag mit, dass die Partie zwischen Werder und der Eintracht nicht wie geplant am Samstag stattfinden könne. Der Rasen auf Platz 11 in Bremen sei trotz Rasenheizung als unbespielbar bewertet worden.

Nach Rücksprache mit den beiden Vereinen werde ein Nachholtermin gesucht. Dieser stehe noch nicht fest.