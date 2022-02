Trotz Punktgewinn in Darmstadt: Härtel nur bedingt glücklich

Hansa Rostock hat am Sonntag einen wichtigen Punktgewinn in Darmstadt gelandet. Coach Jens Härtel zog ein gemischtes Fazit - und sprach ein gesondertes Lob aus.

Wegen der Patzer von Bremen, Hamburg und St. Pauli hatten die Lilien gegen Rostock die Gelegenheit, die Tabellenführung zurückzuerobern. Doch die Kogge vereitelte den Plan und verhinderte durch das hart erarbeitete 1:1 den eigenen Absturz auf den Relegationsplatz. Härtel lobte auf der Pressekonferenz nach der Partie die Leidenschaft seiner Mannschaft, die sich "in jeden Schuss und in jedes Kopfballduell reingehauen hat. Sie hat keine Luft gelassen, auch wenn wir nicht alles wegverteidigen konnten."

In der Tat hatte Hansa auch Schwächen offenbart, wie beim 0:1 nach 23 Minuten, das aus einem eigenen Ballverlust resultierte. Es war nicht das einzige Mal, dass die Lilien so zu Chancen kamen. "Wir haben Darmstadt sicherlich nicht ganz so aggressiv im Pressing erwartet, da waren sie heute griffiger", gab Härtel zu und kritisierte: "Wir hatten ein paar zu einfache Ballverluste. Das waren zu viele."

Lob für Premierentorschütze Sikan

Dem Trainer gefiel auch nicht, dass man nach dem Seitenwechsel zu wenig Initiative gezeigt hat. "In der zweiten Halbzeit habe ich mir schon gewünscht, dass wir etwas aktiver rauskommen". Darmstadt hatte nach Wiederanpfiff die Spielkontrolle inne, ehe Härtel dreifach wechselte und anschließend aus dem Nichts der Ausgleich durch Joker Danylo Sikan fiel.

Für den 20-jährigen Leihspieler von Schachtar Donezk hatte der Coach nur lobende Worte übrig: "Er war sehr engagiert, hat robust seinen Körper eingesetzt. Er bringt dieses Etwas mit, das wir in Rostock auch brauchen: Kicken zu können, aber auch zu arbeiten. Und das hat er sehr gut gemacht." Für den Angreifer, seit dem 31. Januar an der Ostsee, war es der erste Treffer für die Kogge im dritten Kurzeinsatz. Ob demnächst ein Startelfdebüt folgt, ließ Härtel offen. Gelegenheit gäbe es beispielsweise nächsten Samstag (13.30 Uhr) beim Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg.

Allgemein schien Härtel auch in Anbetracht der statistischen Fakten (19:4 Torschüsse, bessere Pass-, Ballbesitz- und Zweikampfquote zugunsten der Lilien) zufrieden mit dem Punktgewinn gegen Darmstadt: "Bei all dem, was hintenraus noch an Bällen um unser Tor herumgeflogen ist, sollten wir mit dem Punkt total zufrieden sein. Gegen eine Mannschaft, die ja nicht zu unrecht da oben steht."