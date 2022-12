Trotz Polens Errungenschaft nach 36 Jahren: Trainer Michniewicz muss gehen

Zwar ist die polnische Nationalmannschaft bei der diesjährigen Winter-WM ins Achtelfinale vorgestoßen, das dortige Aus gegen Frankreich (1:3) hat Trainer Czeslaw Michniewicz letztlich aber den Job gekostet.

Klar, einen leichten WM-Weg hatte die polnische Auswahl in Katar nicht zu gehen. Schließlich waren nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Mexiko und dem 2:0 gegen Saudi-Arabien Duelle mit dem späteren Weltmeister Argentinien (0:2) und Finalist sowie Titelverteidiger Frankreich (1:3 im Achtelfinale) gefolgt.

In der Endkonsequenz aber hatte sich der Verband offenbar doch mehr versprochen - und kam nun zu der Erkenntnis, dass Nationaltrainer Czeslaw Michniewicz keine Zukunft mehr verdient hatte. Zum 31. Dezember trennt man sich vom Coach, wie es der Verband an diesem Donnerstag auf offiziellen Wegen mitteilte.

Lewandowskis Kritik: "So können wir nicht spielen"

Ob das auch an der Unerfahrenheit des Trainers lag? Oder auch an einem Zwist mit Polens Kapitän und Star Robert Lewandowski?

Klar ist: Michniewicz war im Vorfeld der Weltmeisterschaft am Ende nur dritte Wahl gewesen, als der 52-Jährige nach seiner Meistersaison mit Legia Warschau entlassen worden war und mitten in einer selbst auferlegten Fußballpause plötzlich von Verbandspräsident Cezary Kulesza angerufen und nachdem dieser zuvor bei den früheren Weltstars Fabio Cannavaro und Andriy Shevchenko abgeblitzt worden war. Die schwierigen Play-offs, seine erste Aufgabe, hatte Michniewicz aber gelöst.

Bei der WM in Katar aber hatte es ebenfalls Diskussionen gegeben - und offenbar auch Zoff mit Lewandowski, der seine Zukunft im Nationaldress nach dem Achtelfinal-Aus offen ließ. Dass der Torjäger mit der von Michniewicz bevorzugten defensiven Grundausrichtung nicht gerade glücklich war, hatte er oft genug deutlich gemacht. Etwa mit Aussagen wie: "Ich brauche Freude am Spiel, und wir brauchen diese Freude auch in naher Zukunft." Oder: "So können wir nicht spielen. Wir müssen mutig sein." Und auch: "Es ist für einen Stürmer sehr schwierig, sich so weit hinten zu bewegen. Aber wenn der Trainer diese Taktik hat, müssen wir uns dem anpassen. Natürlich wünsche ich mir aber, dass ich als Angreifer viele Bälle bekomme. Doch das ist bei dieser Aufstellung schwierig."

Sicherlich genießt Lewandowski ein hohes Standing im polnischen Verband. Doch ob der Spieler des FC Barcelona und Ex-Münchner nun an der Beendigung der Zusammenarbeit mit Michniewicz beteiligt war - dahingestellt. Nach eingehender Analyse habe man die schwierige Entscheidung getroffen, die Zusammenarbeit zu beenden, sagte jedenfalls Polens Verbandspräsident Cezary Kulesza zu dem Entschluss: "Wie wir wissen, hat der Trainer die Nationalmannschaft in einer sehr schwierigen Zeit übernommen. Trotz dieser Umstände gelang es ihm, die Qualifikation für die Weltmeisterschaft zu schaffen und den Platz in der A-Liga der Nations League zu behaupten. Außerdem führte er die Nationalmannschaft zum ersten Mal seit 36 Jahren in die K.-o.-Phase einer WM."

Die Nachfolgersuche soll demnächst beginnen.