Trotz Platzverweis: Nkansah spielt gegen Havelse

Steffen Nkansah vom FSV Zwickau sah im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim die Rote Karte - der DFB hob die Vorsperre nun auf.

Der FSV Zwickau kann auch am Sonntag gegen den TSV Havelse (14 Uhr, LIVE bei kicker) auf die Dienste von Innenverteidiger Steffen Nkansah bauen. Nachdem der 25-Jährige gegen Waldhof Mannheim in der 72. Minute wegen eines vermeintlichen Handspiels unberechtigt des Feldes verwiesen wurde, forderten die Zwickauer die Aufhebung der Sperre. Anstatt mit der Hand, wehrte Nkansah den Ball nämlich mit dem Unterleib ab. Der FSV-Spieler erklärte im Anschluss, dass er den Ball dorthin bekommen habe, "wo es dem Mann am meisten wehtut".

Ein Platzverweis zieht laut FIFA-Statuten eine automatische Sperre von mindestens einem Spiel nach sich. Allerdings existiere gemäß Paragraf 13, Absatz 2 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB "eine einzige Ausnahme": "wenn der Feldverweis eindeutig und zweifelsfrei auf einem offensichtlichen Irrtum des Schiedsrichters beruht." Da dies aus der Sicht des DFB beim vermeintlichen Handspiel von Nkansah der Fall war, wurde das Verfahren eingestellt und die mögliche "Vorsperre" aufgehoben.

Wahrnehmungsfehler von Schiedsrichter Dr. Braun

Die detaillierte Begründung aus der Vereinsmitteilung des FSV Zwickau im Wortlaut: "In der 72. Spielminute schoss ein Mannheimer Spieler den Ball aus kurzer Distanz von der rechten Seite auf das Zwickauer Tor. Der Zwickauer Spieler Nkansah wehrte den Ball auf der Torlinie - nach der Wahrnehmung des Schiedsrichters auf dem Spielfeld - durch ein regelwidriges Handspiel ab. Der Schiedsrichter entschied daraufhin auf Strafstoß für den SV Waldhof Mannheim, welcher nicht zum Torerfolg führte. Nach Betrachtung der Fernsehbilder nach dem Spiel konnte Schiedsrichter Dr. Braun feststellen, dass kein Handspiel vorlag und die Entscheidung Strafstoß und Feldverweis fälschlicherweise getroffen wurde. Somit liegt ein Wahrnehmungsfehler von Schiedsrichter Dr. Braun vor".