Trotz Platz eins: Lieberknecht sieht noch Schwächen

Vor dem Spiel bei St. Pauli bleibt die Personalsituation beim SV Darmstadt 98 angespannt. Neben den vielen Verletzten ist ein weiterer Spieler aus anderen Gründen zumindest vorerst keine Option mehr für Trainer Torsten Lieberknecht.

Ein laufintensives Spiel gegen eine offensiv wie defensiv starke Mannschaft - das erwartet Darmstadt-Coach Torsten Lieberknecht von der Partie beim FC St. Pauli (Samstag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Gerade zu Hause sei der Gegner eine Macht und habe noch kein Spiel in dieser Saison verloren. Die letzte Heimniederlage kassierten die Hamburger am 23. April mit 1:2 jedoch gegen Darmstadt.

Wichtige Leistungsträger fehlen weiter

Fehlen werden den Lilien weiterhin Magnus Warming, der am Mittwoch erfolgreich an der Syndesmose operiert wurde, dazu Klaus Gjasula (Muskelbündelriss), Fabian Schnellhardt (Außenband-Teilabriss), Aaron Seydel (Faszienriss) und Mathias Honsak (Rückenbeschwerden). Der dritte Keeper Steve Kroll, der zuletzt wegen einer Corona-Infektion pausieren musste, ist inzwischen wieder im Training.

Trotz der zahlreichen Verletzten ist Talent Fabio Torsiello derzeit keine Option mehr für den Kader. Der 17 Jahre alte Angreifer, der bereits zwei Pflichtspiele für die Profis in dieser Saison bestritten hat, habe sich dagegen entschieden, einen Profivertrag beim SV Darmstadt 98 zu unterschreiben, sagte Lieberknecht. Deswegen werde man nun andere Spieler verstärkt fördern und zu den Profis hinzuziehen.

Bennetts als Option für die Offensive

Eine weitere Option für die Offensive ist Neuzugang Keanan Bennetts (23), der in einer Blitzaktion vergangene Woche verpflichtet wurde. Der frühere Gladbacher, der bereits im Sommer bei den Lilien vorgespielt hatte, war am vergangenen Donnerstag in London so überstürzt aufgebrochen, dass er nicht einmal mehr sein Gepäck am Flughafen hatte aufgeben können, wie er selbst schmunzelnd erzählte.

"Er macht körperlich einen ordentlichen Eindruck. Man sieht, dass er zuletzt nicht auf der faulen Haut gelegen hat", sagte Lieberknecht über den Offensivspieler, der seit Sommer vereinslos war und sich zuletzt bei der zweiten Mannschaft von Tottenham fitgehalten hatte. Trotz der langen Pause sei Bennetts zumindest eine Option für einige Spielminuten.

Seit nunmehr 14 Pflichtspielen sind die Lilien ohne Niederlage. Dennoch sieht Lieberknecht noch Schwächen bei seiner Mannschaft. So müsse man im Positionsspiel noch präziser sein, um zu mehr Torabschlüssen zu kommen. Daran werde man in der Winterpause arbeiten. Insgesamt sei er aber sehr zufrieden mit dem Spiel und der Lernfähigkeit seiner Mannschaft.