Trotz Parallele zu Arsenal: Das Ende von Xhakas Titeltrauma rückt näher

Aktuell scheint Bayer 04 nicht aufzuhalten. Einzig eine Panne bei der Rückreise aus Heidenheim stoppte den Leverkusener Höhenflug. Sportlich rückt hingegen das Ende von Granit Xhakas Titeltrauma näher.

Wer die Befürchtung hatte, dass Tabellenführer Bayer 04 die aktuelle Saison ohne Pleiten, Pech und Pannen durchziehen könnte, darf aufatmen. Wurde der geplante Höhenflug doch am Samstagabend abrupt gestoppt: Kurz bevor der Leverkusener Mannschaftsbus am Stuttgarter Flughafen ankam, musste der Charterflug nach Köln wegen eines technischen Defektes gecancelt werden.

Mit der Konsequenz, dass Xabi Alonso und seine Profis den etwa 400 Kilometer langen Heimweg nach Leverkusen auf der Autobahn zurücklegen mussten und erst gegen Mitternacht an der Bay-Arena eintrafen. Der Samstagabend war damit für Granit Xhaka und Co. gelaufen.

Es war der einzige Rückschlag, den Bayer an diesem Wochenende erlitt. In den 90 Minuten vor der Rückreise hingegen war beim 2:1-Sieg in Heidenheim alles glatt gelaufen. Auch nach 32 Pflichtspielen bleibt Bayer 04 in dieser Saison ohne Niederlage. Doch so richtig interessieren wollte dies beim Tabellenführer der Bundesliga niemanden.

"Ungeschlagen zu sein sowieso nicht", merkte beispielsweise Simon Rolfes an. Was natürlich nur logisch ist. Hätte ein Unentschieden und damit zwei verlorene Punkte im Titelrennen mit dem FC Bayern München niemanden im Leverkusener Lager zufriedengestellt.

Wir spielen ja nicht, um nicht zu verlieren, sondern wir spielen ja, um zu gewinnen. Simon Rolfes

Also sagte der Geschäftsführer: "Es ist wichtig, viel zu gewinnen. Wir spielen ja nicht, um nicht zu verlieren, sondern wir spielen ja, um zu gewinnen." Um dann alles auf die jeweils 90 Minuten zu reduzieren. "Dass wir gewonnen haben, freut mich sehr, das andere ist halt eine Folge davon, dass man gewinnt."

Acht Punkte Vorsprung auf den FC Bayern

Bayer interessiert nur die eigene Siegesserie. Zuletzt hat der Werksklub mit drei Dreiern in der Liga den Vorsprung gegenüber den Münchner um sechs Zähler auf inzwischen acht Punkte ausgebaut.

Bis zum Beginn der englischen Wochen im März sollte Bayer 04 die Schlagzahl hochhalten, die zuletzt verunsichert wirkenden und strauchelnden Münchner unter Druck und sich, wenn möglich, noch weiter von diesen absetzen.

"Wir haben in jedem Spiel etwas zu verlieren"

Denn trotz aller aktuellen Souveränität ist klar: In der Endphase einer Saison wird das Titelrennen bei einem engen Abstand auch zur Kopfsache. So mahnt Granit Xhaka. "Wir haben in jedem Spiel etwas zu verlieren. Wir wissen, dass es noch eine lange Saison ist." Der Mittelfeldstratege hat es selbst in der vergangenen Saison mit dem FC Arsenal erlebte, wie es ist, einen klaren Vorsprung doch noch zu verspielen.

So lagen die Gunners nach dem 22. Spieltag mit einem Spiel weniger fünf, also virtuell acht Punkte vor ManCity, um nach dem 38. und letzten Spieltag fünf Zähler hinter den Skyblues auf Platz 2 zu landen. Doch beim Punkteabstand hören die Parallelen zur Vorsaison schon auf.

"Die Mannschaft ist sehr reif, sehr souverän"

Anders als die Bayern in dieser Saison war ManCity in der vergangenen ein absolutes europäisches Spitzenteam. Und Bayer 04 präsentiert sich so stabil, dass momentan vieles dafürspricht, dass die Lücke zwischen dem Tabellenführer und dem Rekordmeister noch weiter aufreißen könnte. Schließlich schränkte selbst Xhaka seine mahnenden Worte mit Hinweis auf den herausragenden Status der Werkself ein: "Wenn man sieht: Die Mannschaft ist sehr reif, sehr souverän. Das haben wir einmal mehr gezeigt."

Ich weiß, wie es sich anfühlt, da oben zu stehen und am Schluss nicht zu gewinnen. Granit Xhaka

Doch Xhaka bleibt ein gebranntes Kind. Schon nach dem 15. Spieltag und dem 3:0 gegen Eintracht Frankfurt hatte der Schweizer Rekordnationalspieler auf die Tücken einer langen Saison hingewiesen. "Wir haben nicht nur die Hin-, sondern auch die Rückrunde stark gespielt - bis auf die letzten acht Spiele, in denen wir den Titel leider auch verloren haben", hatte er Mitte Dezember das Titeltrauma mit dem FC Arsenal beschrieben, "ich weiß, wie es sich anfühlt, da oben zu stehen und am Schluss nicht zu gewinnen. Man braucht am Ende auch ein bisschen Glück."

Doch jetzt hat Bayer eben acht Punkte Vorsprung und die Bayern nach drei Niederlagen innerhalb einer Woche die Krise. In Leverkusen hingegen haben sie einzig mit einem Flugausfall zu kämpfen. Dennoch blieb Xhaka auch nach seinem 32. Pflichtspiel für Bayer 04 ohne Niederlage demütig. "Statistiken lügen nicht. Aber mit 32 ungeschlagenen Spielen hat noch keine Mannschaft schon irgendwas gewonnen. Wenn wir am Ende etwas holen, nehme ich diesen Rekord sehr gerne an", betonte der 31-Jährige, "vorher nicht." Doch die Zeichen stehen günstig, dass Xhakas Titeltrauma im Mai bewältigt ist - spätestens.