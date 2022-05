Trotz Pandemie: UEFA verbucht Rekordeinnahmen für 2020/21

Die UEFA hat 2020/21 Rekordeinnahmen verzeichnet. Grund dafür ist unter anderem die verschobene Europameisterschaft.

Die UEFA hat am Mittwoch ihren Finanzbericht vorgestellt. IMAGO/GEPA pictures

Dem Finanzbericht, der am Mittwoch während des UEFA-Kongresses in Wien abgesegnet wurde, zufolge nahm die UEFA 5,7 Milliarden Euro ein. Wesentlichen Anteil an den höheren Einnahmen hatte die Europameisterschaft, die aufgrund der Corona-Pandemie von 2020 auf den Sommer 2021 verschoben wurde. Trotzdem markieren die Einnahmen einen neuen Rekord für den Dachverband.

2019/20 hatte die UEFA noch rund drei Milliarden Euro eingenommen. Im letzten Jahr, in dem ein großes europäisches Turnier der Nationalmannschaften stattfand, 2016, als die EM in Frankreich ausgetragen wurde, verzeichnete die UEFA Einnahmen in Höhe von 4,6 Milliarden Euro.