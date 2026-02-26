Trotz ÖPNV-Streik: Schalker Fans werden den Ronhof überrennen

Die Schalker Fans gehören zu den treuesten Auswärtsfahrern in Deutschland. Das wird am Samstag die SpVgg Greuther Fürth zu spüren bekommen. Zudem dürften zahlreiche Anhänger des 1. FC Nürnberg die Gäste supporten.

Das Topspiel des 24. Spieltags zwischen der Spielvereinigung Greuther Fürth und Schalke 04 ist in der 2. Bundesliga am Samstagabend (LIVE! ab 20.30 Uhr bei kicker) rein tabellarisch eine klare Sache. Der Spitzenreiter aus Gelsenkirchen ist zu Gast beim Schlusslicht in Fürth.

Obendrein sollte die Fürther nicht auf den Heimvorteil setzen, denn die Partie droht zum Auswärtsspiel zu werden. Denn es werden nicht nur die reisefreudigen Schalker Fans erwartet, sondern auch die Anhänger des 1. FC Nürnberg. Mit dem Club haben die Königsblauen eine jahrzehntelange Fanfreundschaft. So werden obendrein viele Fans des ungeliebten fränkischen Rivalen im Stadion sein, um die Schalker zu unterstützen. Der FCN spielt erst am Sonntag bei Hertha BSC.

Besonders überrascht ist beim Kleeblatt deswegen allerdings niemand, schließlich wurde der Vorverkauf für die Partie vom 4. Februar schon auf den 18. Februar verschoben. Als die verbliebenen Karten dann mit zwei Wochen Verspätung in den freien Verkauf gingen, dauerte es nur kurze Zeit, bis sämtliche 16.626 Karten vergriffen waren.

"Großteil der frei verkäuflichen Tickets an Fans des FC Schalke verkauft"

"Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass leider ein Großteil der frei verkäuflichen Tickets im Stehblock 'Der Lohner' an Fans des FC Schalke 04 verkauft wurde", räumten die Fürther zerknirscht ein. Die heimischen Fans werden aufgefordert, den rechten Bereich des Blocks zu nutzen, während die Gäste links stehen sollen. Dies diene der Sicherheit aller Beteiligten und solle einen störungsfreien Ablauf gewähren.

Erschwerend kommt am Samstag ein Warnstreik im ÖPNV hinzu, sodass zwischen Nürnberg und Fürth keine U-Bahnen fahren werden. Da die Deutsche Bahn nicht vom Streik betroffen ist, werden Züge trotzdem verkehren. "Die Verstärkerbusse zum Stadion werden von privaten Unternehmen übernommen", heißt es vom Verein. So wird allen Zuschauern empfohlen, rechtzeitig anzureisen.

Die Fans der Fürther werden per pedes zum Stadion gehen. Um 18 Uhr soll der gemeinsame Fußmarsch vom Grünen Markt zum Stadion gehen.