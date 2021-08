Trotz Niederlage: St. Paulis Coach Schultz sieht "top Spiel"

Der SC Paderborn hat auch das vierte Ligaspiel ohne Niederlage überstanden, dementsprechend groß war der Stolz nach dem 3:1-Sieg gegen den FC St. Pauli. Bei den Kiezkickern herrschte erst einmal Enttäuschung vor - die aber schnell wich.

"Die Paderborner schießen drei Tore und wir nur eins, das zählt beim Fußball und deshalb treten wir die Heimreise ohne Punkte an", sagte FCSP-Coach Timo Schultz nach dem packenden Duell in Paderborn. Doch den Kopf in den Sand stecken, davor waren Schultz und seine Kiezkicker meilenweit entfernt. "Wir haben heute ein paar Situationen gegen uns erlebt, die man dann wohl als Widerstand bezeichnen muss. Rote Karte, Elfmeter gegen uns, Eigentor", zählte Schultz die Rückschläge in den furiosen ersten 45 Minuten auf.

In der Pause sammelte sein Team aber noch einmal Kraft - "und gerade in der zweiten Halbzeit haben wir ein top Spiel hingelegt", lobte Schultz. Die Partie hätte außerdem ganz anders ausgehen können, wenn Daniel-Kofi Kyereh Sekunden nach Wiederanpfiff freistehend vor SCP-Keeper Jannik Huth getroffen hätte (47.).

Paderborns Michel: "Ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft"

Beim SCP war man sich daher bewusst, dass der eigene Keeper einen großen Anteil am Sieg hatte. "Jannik hat uns heute mit seinen Paraden im Spiel gehalten", sagte Sven Michel. Michel war es auch, der in der dritten Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer endgültig den Deckel draufmachte.

"Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft", meinte der Routinier. "Gegen tiefstehende Gegner in Unterzahl ist es immer schwer." Zumal die Ostwestfalen mit einem Mann mehr sogar in Rückstand geraten waren. "Da sind wir ruhig geblieben", stellte SCP-Coach Lukas Kwasniok zufrieden fest. Der Rest ist Geschichte: Sein Team drehte die Partie und bleibt weiter ungeschlagen in dieser Saison. Mit acht Punkten befinden sich die Paderborner aktuell im oberen Tabellendrittel.