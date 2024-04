Trotz Niederlage macht Fürstenfeldbruck "Schritt in die richtige Richtung"

Vom Ergebnis her ist dem TuS Fürstenfeldbruck die Wiedergutmachung nach der deutlichen Pleite in Horkheim nicht geglückt. Die Leistung, die die Panther beim 33:37 (15:16) in Kornwestheim gezeigt haben, war für Coach Martin Wild aber zumindest "ein Schritt in die richtige Richtung". Das Wort "Wiedergutmachung" wollte er trotzdem nicht nutzen. "Die ist uns nicht gelungen, denn wir wollten gewinnen."

Martin Wild war nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. IMAGO/Pressefoto Baumann