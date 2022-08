Trotz Niederlage gegen WSV: Positive Nachrichten für Wattenscheids Trainer Britscho

Die SG Wattenscheid 09 ist mit null Zählern in die Saison gestartet. Überrascht hat dies Trainer Christian Britscho nicht, für den es trotz der zweiten Niederlage auch positive personelle Nachrichten gab.

Dass Regionalliga-Rückkehrer SG Wattenscheid 09 nach den ersten beiden Spieltagen mit null Punkten dasteht, kommt nicht unbedingt überraschend. Schließlich sind Preußen Münster und der Wuppertaler SV, gegen die sich das Team von SGW-Trainer Christian Britscho jeweils 1:4 geschlagen geben musste, die beiden Titelfavoriten.

"Uns war klar, dass unser Auftaktprogramm brutal schwer ist", sagte Wattenscheids Trainer Christian Britscho. Dennoch hielt die Heimpremiere vor 2060 Zuschauern in der Lohrheide gegen Wuppertal für den Wattenscheider Aufstiegstrainer auch einige positive Aspekte bereit: So meldete sich Mittelfeldspieler Mike Lewicki (21), der in der Vorsaison bereits am 4. Spieltag einen Kreuzbandriss erlitten hatte, nach rund zehn Monaten Verletzungspause im Aufgebot zurück. Im Training hatte er einen so guten Eindruck hinterlassen, dass ihn Britscho direkt für die Anfangsformation nominierte. Etwas über eine Stunde hielt Lewicki bei seinem Regionalliga-Debüt durch.

Routinier Berkant Canbulut (30) lief zwar nicht von Beginn an auf, gab aber nach der Pause seinen Saisoneinstand und kam damit zum 149. Einsatz in der 4. Liga. Lange Zeit stand hinter der Zukunft des Spielgestalters aus beruflichen Gründen ein Fragezeichen. Erst zwei Tage vor dem Wuppertal-Spiel gab es "grünes Licht" über die Vertragsverlängerung. Weil Canbulut zuvor nur eingeschränkt trainieren konnte, war er für die Startelf noch keine Option.

Für den weiteren Saisonverlauf spielt er aber eine wesentliche Rolle. "Für mich war es wichtig, eine Entscheidung im Wohle meiner Familie zu treffen", betonte Canbulut - und erklärte. "Deshalb möchte ich mich beim Trainer und Vorstand für ihre Geduld bedanken. Ich freue mich sehr, weiterhin Teil dieses besonderen Vereins zu sein."