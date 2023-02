Trotz Niederlage gegen den FCB: Kaminski sorgt für ein VfL-Highlight

Kaum im Spiel, gelingt Wolfsburgs polnischem Nationalspieler Jakub Kaminski das Premierentor in der Bundesliga. Ausdrückliches Lob gibt's dafür vom Trainer.

Beim Pokal-Aus in Berlin (1:2) hatte er zuletzt eine Pause erhalten, auch gegen den FC Bayern war zunächst für ihn nur ein Platz auf der Reservebank vorgesehen. Doch kurz vor der Pause, gerade einmal 14 Minuten nach seiner Einwechslung, brachte sich Jakub Kaminski mit einem Highlight aus Sicht der Gastgeber wieder nachhaltig in Erinnerung: Ein feiner Doppelpass mit Paulo Otavio, eine aussichtsreiche Position in der linken Münchner Strafraumhälfte, ein satter Rechtsschuss ins lange Eck - fertig war der Treffer zum 1:3, der dem VfL bei der letztendlichen 2:4-Schlappe gegen den Rekordmeister vorübergehend noch einmal Hoffnung machte.

Kaminskis Argumente für die Rückkehr zum 4-3-3

"Ich bin glücklich, denn es war mein erstes Bundesligator. Und es ist immer großartig, gegen Bayern zu treffen", zeigte sich der Pole trotz der dritten Wolfsburger Pflichtspielniederlage in Folge wenigstens persönlich zufrieden. Zumal er damit auch glaubt, Argumente für eine Rückkehr des VfL zum zuvor erfolgreichen 4-3-3 geliefert zu haben.

"Ich war draußen, weil wir das System anfangs geändert hatten", so der 20-jährige Nationalspieler, "als ich dann hereinkam, habe ich versucht, das Beste für mein Team zu geben. Ich glaube, wir hatten dann mehr Stabilität, weil wir so auch schon viele Spiele absolviert hatten." Die Mannschaft sei mit dieser Formation einfach vertraut.

Wir haben das Spiel kontrolliert. Da fällt es schwer einzusehen, dass wir es verloren haben. Jakub Kaminski

Schon nach 30 Minuten hatte Kovac von 3-5-2 wieder auf eine Formation mit Viererkette und einer Offensivreihe mit Kaminski auf der linken Seite umgestellt. Am Ende musste der Torschütze hadern: "Wir hatten in der zweiten Halbzeit eine Menge Chancen, erst recht nach der Gelb-Roten Karte für Bayern. Wir hätten mehr herausholen können, dafür aber öfter treffen müssen. Wir haben das Spiel kontrolliert. Da fällt es schwer einzusehen, dass wir es verloren haben. Wir sind sehr enttäuscht."

Immerhin: Das Lob des Trainers könnte Kaminski aufmuntern. "Sehr gut" habe er seinen Spieler gesehen, so Niko Kovac. "Kuba war in Berlin nicht dabei, weil wir das Gefühl hatten, dass er nach der Weltmeisterschaft ein paar Probleme körperlicher Art hatte. Er ist viel gelaufen in den Spielen. Als er reinkam, hat er wieder bewiesen, dass er es auf der Außenposition richtig gut macht, im Verbund mit Paulo. Das Tor war sensationell herausgespielt, richtig gut. Er kann so weiter machen."