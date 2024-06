Trotz Niederlage: DHB-Juniorinnen wollen ins WM-Viertelfinale

Im letzten Spiel der Vorrunde hatten die deutschen Juniorinnen bei der Handball-WM mit 27:29 das Nachsehen gegen Frankreich, das sich so den Gruppensieg sicherte. Nach dem deutlichen Auftakterfolg gegen Serbien und dem Erfolg gegen Spanien hat Deutschland den Einzug ins Viertelfinale aber weiter selbst in der Hand.

"Wir haben gegen einen sehr starken Gegner eine unglückliche Niederlage kassiert, die mit einem Moment des bitteren Lernens verbunden ist. Das ist kein Grund für uns, an uns zu zweifeln", sagte Bundestrainer Christopher Nordmeyer nach dem 27:29 gegen Frankreich auf der DHB-Homepage. Nach der kräftezehrenden Begegnung gegen Spanien kam die DHB-Auswahl kurz vor der Pause unter Druck, aus einem 9:7 wurde ein 13:18.

"Wir haben nicht in dieser Situation nicht seriös genug gespielt. Deshalb sind wir ins Hintertreffen geraten", so Nordmeyer. Doch das DHB-Team zeigte eine Reaktion: Bis zur Pause kam die deutsche Auswahl auf 15:18 heran und nach Wiederbeginn wurde die Aufholjagd fortgesetzt - beim 22:22 stand eine Viertelstunde vor dem Ende wieder ein Gleichstand auf der Anzeigetafel.

Der psychologisch wichtige Führungstreffer gelang aber nicht, stattdessen legte Frankreich in einem in der Endphase hektischen und zerfahrenen Duell wieder vor. In der letzten Minute gelang Deutschland noch einmal der Anschluss, doch Frankreich antwortete mit dem 29:27 und sicherte sich so den Gruppensieg. Deutschland zieht als Vorrunden-Zweiter in die Hauptrunde der Juniorinnen-WM ein, nimmt aufgrund der Niederlage zwei Minuspunkte mit.

» Spielbericht: Deutschland mit knapper Niederlage im Topspiel

Nach dem spielfreien Sonntag geht es für die DHB-Auswahl nun am Montag in einem richtungsweisenden Spiel gegen Schweden, das sich in der Grupe E nach souveränen Erfolgen gegen China und Algerien mit einem 28:24 gegen Tschechien durchsetzen konnte. Zweiter deutscher Gegner ist am Dienstag aber China, das neben einem Kantersieg gegen Algerien überraschend ein 27:26 gegen Tschechien landete.

Mit zwei Siegen wäre Deutschland so gut wie sicher im Viertelfinale, mit einem Sieg mit mehr als zwei Toren Unterschied gegen Schweden wäre der Platz auch rechnerisch bei einem folgenden Erfolg gegen China sicher. Eine Niederlage gegen Schweden dürfte die Träume von einer Medaille hingegen vorzeitig beenden. “Wir müssen wieder unseren besten Handball spielen. Das traue ich uns zu", blickt Christopher Nordmeyer guter Dinge auf die nächsten Aufgaben.

» Ergebnisse, Spiele und Tabellen U20-Handball-Weltmeisterschaft