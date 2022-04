Trotz Niederlage: Aufatmen bei Hansa Rostock

Nach vier Siegen in Folge musste Hansa Rostock wieder eine Niederlage einstecken. Der Ärger über den verpassten Klub-Rekord hielt aber nicht lange vor.

Nach dem 0:2 gegen den 1. FC Nürnberg am 26. Februar startete Hansa Rostock eine vier Spiele andauernde Siegesserie. Diese wurde am 29. Spieltag durch Fortuna Düsseldorf jäh beendet - durch das 0:3 im Rheinland verpassten die Nordostdeutschen den Klub-Rekord von fünf Dreiern in Folge.

Härtel: "Wir haben bei allen drei Toren deutlich mitgeholfen"

"Wir haben bei allen drei Toren deutlich mitgeholfen", zeigte sich Jens Härtel nach der Partie zerknirscht. "Sie sind zu einfach gefallen und wir haben unter dem Strich zu viele Fehler gemacht." Insgesamt, so der FCH-Coach, war sein Team in Düsseldorf "nicht so richtig drin in der Partie" wie in den Spielen zuvor, als die Hansa-Kogge unter anderem Dreier gegen die Top-Teams St. Pauli (1:0) und bei Schalke (4:3) einfahren konnte.

Doch die Enttäuschung über die Niederlage, die laut Härtel "verdient war, aber sicherlich um ein Tor zu hoch ausgefallen ist", hielt nicht lange vor. Nach den Ergebnissen der Konkurrenten im Abstiegskampf überwog die Erleichterung. Denn durch die Niederlage Aues gegen Hannover (1:3) steht fest, dass Hansa bei 18 Zählern Vorsprung und nur noch 15 zu vergebenen Punkten nicht mehr direkt absteigen kann. Das erste Etappenziel auf dem Weg zum erhofften Klassenerhalt ist demnach geschafft.

kicker Wochenendrückblick vom 10.4.2022 Union siegt im Berliner Stadtderby bei Hertha BSC, Sandhausen gewinnt 6-Punkte-Spiel gegen Dynamo Dresden, SCM baut Vorsprung in der Handball-Bundesliga aus kicker Wochenendrückblick vom 3.4.2022 03.04.2022 kicker Wochenendrückblick vom 28.3.2022 28.03.2022 kicker Wochenendrückblick vom 21.3.2022 21.03.2022 kicker Wochenendrückblick vom 20.3.2022 20.03.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Und auch der letzte Schritt erscheint nach der Pleite von Dynamo Dresden beim SV Sandhausen (2:1) begehbar. Neun Zähler beträgt der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsrang 16. Der noch notwendige eine Sieg zu der magischen Marke von 40 Punkten soll bereits am kommenden Wochenende im Heimspiel im aller Voraussicht nach ausverkauften Ostseestadion gegen Jahn Regensburg (Ostersonntag, 13.30 Uhr) eingefahren werden. "Da gilt es, die Sinne zu schärfen, und am Sonntag gegen Regensburg versuchen, die drei Punkte zu holen", kündigte Härtel an.

Meißner nutzt seine Chance nicht: Malone vor Rückkehr gegen Regensburg

Dann wird auch wieder Ryan Malone zur Verfügung stehen. Der zentrale Innenverteidiger, in den Wochen zuvor in bestechender Form, fehlte in Düsseldorf gelbgesperrt. Sein Ersatzmann Thomas Meißner konnte seine Chance nicht nutzen. Zwar hatte der 31-Jährige in der 55. Minute die große Chance auf den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, doch F95-Keeper Florian Kastenmeier kratzte seinen Kopfball noch von der Torlinie. Doch ansonsten wirkte Meißner bei Weitem nicht so präsent wie zuletzt Malone, war bei den Gegentoren nicht im Bilde und leistete sich zudem auch ein, zwei haarsträubende Fehlpässe. Gegen den SSV wird also wohl Malone wieder seinen angestammten Platz in der zentralen Defensive neben Damian Roßbach einnehmen.