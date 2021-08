Trotz neuer Lewandowski-Marke - "Das war kein perfekter Fußball"

Julian Nagelsmann hat als neuer Trainer des FC Bayern München noch kein Spiel gewonnen. Nach vier wenig aussagekräftigen Tests und dem 1:1 in Gladbach zum Bundesliga-Start gibt es noch reichlich Luft nach oben.

Immerhin darauf ist Verlass beim FC Bayern: Weltfußballer Robert Lewandowski trifft. Und zwar regelmäßig seit so vielen Jahren. Der seit 2014 für den deutschen Rekordmeister auflaufende Stürmer hat nun schon im siebten Jahr in Folge beim Eröffnungsspiel einer neuen Saison vollstreckt, dieses Mal zum 1:1-Endstand nach 0:1-Rückstand beim hochspannenden Duell mit Gladbach - inklusive spätem Aufreger.



Nach seinem Rekordwert von 41 Bundesliga-Treffern in 29 Spielen 2020/21, womit der 32-Jährige Bayerns Stürmerlegende Gerd Müller übertrumpft hatte, erhöhte "Lewy" den Kontostand direkt zum Auftakt also gleich mal wieder von 0 auf 1. Wäre zudem nicht ein überragender Yann Sommer im Kasten der Fohlen gestanden, der Angreifer hätte gut und gern auch noch zwei weitere Tore machen und so den Sieg herstellen können.



"Viele Sachen noch besser machen"

So aber musste der FCB mit einem Punkt zum Bundesliga-Start leben - und zugleich mit dem Fakt, dass unter dem von RB Leipzig gekommenen Neu-Trainer Julian Nagelsmann nach Testspielen gegen Köln (2:3), Ajax Amsterdam (2:2), Gladbach (0:2) und Neapel (0:3) noch kein Sieg für den Coach zu Buche steht.



"Schwierige Frage, ob wir zufrieden sind ...", teilte Lewandowski in "Sat.1." deswegen auf die Frage mit, inwieweit der Punkt nun als guter Start abzuhaken sei. "Das, was wir gespielt haben, war kein perfekter Fußball - nicht mit den vielen Fehlern." Jetzt müsse die Mannschaft einfach "nach vorne schauen", es gehe schließlich direkt Schlag auf Schlag (Supercup in Dortund am Dienstag). In Gladbach sei "es aber auch nie leicht zu spielen, die Stimmung war richtig geil" nach der Fanrückkehr im deutschen Oberhaus (über 12.000 im Borussia-Park), sagte der Torschütze. "Wir müssen aber künftig einfach viele Sachen noch besser machen."