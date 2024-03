Trotz negativer Bilanz: Polen für Rangnick als EM-Gegner "in Ordnung"

Für Teamchef Ralf Rangnick ist Polen als EM-Gegner "vollkommen in Ordnung". Die bisherige Bilanz liest sich aus Sicht des österreichischen Nationalteams allerdings nicht besonders gut.

Nach dem Play-off in der Qualifikation für die Europameisterschaft in Deutschland steht auch der letzte Gegner für Österreich fest. Am 21. Juni bekommt es die ÖFB-Elf am zweiten Spieltag in Berlin mit Polen zu tun. Die Elf um Starstürmer Robert Lewandowski setzte sich nach einer holprigen Qualifikationsphase im Elfmeterschießen gegen Wales durch. Gegen Österreich ist die Bilanz der Polen aber positiv, in zehn Spielen gab es fünf Siege und nur drei Niederlagen.

Für Österreichs Teamchef Ralf Rangnick ist Polen als EM-Gegner dennoch "vollkommen in Ordnung. Dass wir eine starke Gruppe haben, wussten wir von Anfang an. Das ist jetzt auch nicht anders geworden dadurch." Neben Polen trifft die ÖFB-Elf bei der EM auf Frankreich und die Niederlande. Aus Sicht von Leipzig-Legionär Christoph Baumgartner ist Österreichs Gruppe D mit die schwierigste. "Das kann man so sagen."

Polen auf dem absteigenden Ast

Den bisher letzten Sieg der ÖFB-Elf gegen Polen gab es 1994 mit einem 4:3 in einem Testspiel, seit damals hat es in fünf Spielen drei Niederlagen und zwei Remis gesetzt, eines davon bei der Heim-Europameisterschaft 2008. Dies war gleichzeitig die erste EM-Teilnahme der Polen, die seither bei jeder Endrunde dabei gewesen sind. Dreimal war in der Vorrunde Endstation, 2016 ging es bis ins Viertelfinale. Zuletzt trennten sich Österreich und Polen im September 2019 in Warschau 0:0.

In den vergangenen Jahren erlebte die polnische Mannschaft einen Abstieg. Nach dem Allzeithoch mit Position fünf in der FIFA-Weltrangliste im August 2017 liegt sie mittlerweile auf Platz 30. Während es bei der WM 2022 immerhin noch ins Achtelfinale ging, wurde man in der Qualifikation zur EM nach Niederlagen gegen Moldawien, Albanien und Tschechien hinter den beiden Letztgenannten nur Dritter.

Lewandowksi im Nationalteam auf Formsuche

Betreut wird die Mannschaft seit September von Michal Probierz. Er übernahm von Fernando Santos, der portugiesische Europameistertrainer von 2016 war nach der WM 2022 polnischer Teamchef geworden und konnte nicht überzeugen. Der außerhalb der Landesgrenzen weitgehend unbekannte Probierz ist mit der polnischen Auswahl bisher ungeschlagen, in sechs Spielen setzte es vier Siege und zwei Unentschieden.

Dabei nicht mit Toren glänzte Kapitän und Rekordspieler Robert Lewandowski (35). Seit seinem Doppelpack gegen die Färöer am 7. September wartet der 82-fache Torschütze seit sieben Spielen auf einen Treffer im Nationalteam, in der spanischen Liga hat er in dieser Saison immerhin 13-mal getroffen. "Das ist auch eine Mannschaft mit einem absoluten Weltklasse-Stürmer. Wir brauchen uns aber nicht zu verstecken", meinte Baumgartner. Die bekanntesten Namen in der Auswahl neben Lewandowski sind Juventus-Goalie Wojciech Szczesny (33), Napoli-Stratege Piotr Zielinski (29) und Arsenal-Verteidiger Jakub Kiwior (24).